Torneo di Polpenazze, i risultati della quinta serata

La quinta serata è quella buona per i primi verdetti del Torneo notturno di Polpenazze: nel girone 1 passano Pgm e Comipont, che giovedì prossimo si contenderanno il primo posto, mentre sono già eliminate Alta Serbatoi e Scalvenzi.

Nel gruppo 2 invece arrivano i successi di Artekromo e Utr, ma Il Resto del Maury e Bar Stazione sono ancora in corsa per il passaggio del turno.

La prima gara

Nella prima gara della serata si chiude la seconda giornata del girone 1. Martedì Comipont/ Realvalverde/ Tecnotetto/ As29 si è portata momentaneamente in vetta alla classifica con 4 punti dopo aver pareggiato 3-3 con Alta Serbatoi/ Arici Dario (ora a quota 1).

I campioni in carica di Pgm (3 punti) sfidano Scalvenzi/ Vmb Serramenti (0) con l’obiettivo di qualificarsi alla seconda fase. La partita è molto equilibrata, ma la regina del 2023 riesce ad imporsi 2-0 chiudendo la pratica nel primo tempo, grazie ad una doppietta di Alberto Boschetti (6’ e 9’).

La sfida tra Scalvenzi (0 punti) e Alta Serbatoi (1) di giovedì prossimo diventa però inutile, perché quest’ultima, vincendo, potrebbe raggiungere a 4 la Comipont, ma sarebbe dietro per aver perso ai rigori lo scontro diretto (3-3 i tempi regolamentari). Di conseguenza sarà interessante solamente il match tra Pgm e Comipont, per capire chi chiuderà il girone al primo posto.

Gruppo due

A seguire si giocano le due partite valide per il gruppo 2. Artekromo/ Prandelli Pressofusioni/ Bal, sconfitta pesantemente all’esordio da Utr (0-7), ha assolutamente bisogno della vittoria per sperare di passare il turno. Di fronte ha però i quattro volte campioni a Polpenazze de Il Resto del Maury, che al debutto hanno vinto 5-1 con Bar Stazione.

I valgobbini di Alberto Casella disputano una partita praticamente perfetta, mettendo la freccia nel secondo tempo grazie a Filippo Guerini (7’) e a Simone Ferrari (11’).

Tre punti dunque ad Artekromo, che si rilancia e torna a sperare. A chiudere la serata c’è il match tra Utr/ Risposta Serramenti/ Confezioni Grazia/ Guarnimed/ Arici Costruzioni (3 punti) e Bar Stazione Toscolano/ Carrozzeria Benaco/ Pescheria Lagomar Fish/ Aeolus (0). Utr, seconda lo scorso anno, ha i favori del pronostico, ma nella pratica non ha vita facile. Dopo il vantaggio di Milos Malivosevic (5’) pareggia Rubin Hoxha (6’).

Nuovo sorpasso con Gonzalo Martinez (10’) e risposta immediata di Nicola Andreoli (12’).

A questo punto la formazione di Alberto Ghirardi riesce ad ingranare la marcia ed allunga, chiudendo sul 5-2 grazie ad altre due reti di Martinez (15’ pt e 5’ st) e ad un gol di Patrick Corbelli (12’).

Utr sale così in classifica a quota 6, seguìta da Il Resto del Maury e Artekromo a 3. Bar Stazione Toscolano chiude a quota zero.

Verdetti rimandati all’ultima giornata, con tutte e quattro le squadre che possono ambire al passaggio del turno.

Prossimo appuntamento

Si torna in campo domani sera: a Polpenazze sono attese le telecamere di Teletutto per il terzo appuntamento con «Parole di calcio in tour».

Si giocheranno quattro partite, valide per i gruppi 3 e 4: alle 20.40 L’Immobiliare Castelcovati (3 punti)-Ragnoli Costruzioni (0), alle 21.10 Ottica Donatini (0)-Toscani Costruzioni (3), alle 21.55 Gf Transport (0)-Paini Arredamenti (1) e alle 22.30 Bonpress (3)-Nova Sider Forgital (1). //