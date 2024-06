Torneo di Polpenazze, la diretta della quarta serata

Prende il via stasera la seconda settimana del 44esimo notturno di Polpenazze, memorial Attilio Camozzi. Un’altra serata che si preannuncia piena di gol ed emozioni, e che verrà trasmessa in diretta da Teletutto (streaming disponibile su questa pagina). Oggi si chiuderà ufficialmente la prima giornata della fase a gironi dell’edizione 2024 con le due partite del girone 6.

Il programma

Venti squadre infatti hanno già debuttato e all’appello mancano le ultime quattro. Alle 20.40 esordio per Giampe/Moderna Car Service, che lo scorso anno arrivò fino ai quarti di finale quando fu battuta nel doppio confronto dalla Pgm, poi vincitrice del torneo. La squadra nata per non dimenticare Cesare Giampellegrini, scomparso a 26 anni in un incidente stradale nel 2001, affronterà Tdk Impianti/Bettari/Bresciani Assicurazioni Unipol-Sai/Ital Legno. A seguire invece scenderà in campo un’altra formazione eliminata ai quarti nel 2023: si tratta di Costruzioni Speciali Bresciane/Tecnocasa/Calcio Bresciano/Rekonta/Fenice Servizi, estromessa dalla Utr, poi sconfitta in finale. I costruttori giocheranno contro la Bio Infissi/New For/Cm Consulting.

In coda

Alle 21.55, nell’ultimo match di serata, comincerà il secondo giro di incontri nel girone 1. Alta Serbatoi/Arici Dario rischia già l’eliminazione, avendo perso 5-1 martedì scorso contro i campioni in carica della Pgm. Sarà necessario quindi evitare il ko contro la Comipont/Realvalverde/Tecnotetto/As29, che ha invece tre punti in classifica perché al debutto ha superato per 5-3 la Scalvenzi/Vmb Serramenti.

Dopodomani e sabato il torneo proseguirà con altri incontri di questa prima fase, che si concluderà ufficialmente giovedì 20 giugno. Delle 24 squadre iscritte solamente 12 continueranno la propria corsa, venendo suddivise in seguito in quattro triangolari. Poi, dal 2 al 6 luglio i quarti, su andata e ritorno, il 9 e l’11 le semifinali, sempre a doppia mandata. Per sabato 13 luglio è programmata la finale.

In ogni caso, lo spettacolo è assicurato. Già la prima settimana infatti ha proposto praticamente solo partite equilibrate: nelle dieci gare disputate, un pareggio e tre match decisi da un gol di scarto. Ed una sola goleada, quella di Utr su Artekromo (7-0). In totale sono ben 80 le reti fino qui realizzate, di cui 20 nella prima serata, 27 nella seconda e 33 (su 4 gare) nella terza.