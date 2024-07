Torneo di Polpenazze, i risultati della 18esima serata

Nova Sider Forgital e Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy sono le altre due semifinaliste della 44esima edizione del torneo di Polpenazze, memorial Cavalier Attilio Camozzi: questo il verdetto della diciottesima serata.

Di fronte alle telecamere di Teletutto si comincia con la prima partita del quadrangolare riservato alla categoria Pulcini, con Valtenesi Gialla che batte 6-2 Ciliverghe e conquista la finale, dove troverà la vincente di Valtenesi Blu-Epas Brescia.

Poi si affrontano Nova Sider Forgital e Franzoni Costruzioni/ Fop Carrozzeria/ Officine Bergomi/ Pasturi/ Colorificio Ingros Color per i quarti di ritorno, con i primi che difendono il 5-0 con cui si sono imposti all’andata. Partita dai ritmi molto bassi: i costruttori provano a recuperare lo svantaggio, segnando con Claudio Zappa (9’), ma risponde subito Grasjan Aliu (10’). Franzoni chiude il primo tempo sul 2-1 grazie a Marcelo Orellana (11’). Nella ripresa però Nova Sider rimonta e prende il largo grazie ad una doppietta di Mirko Traversi (2’ e 3’) e ai gol di Julian Duda (12’) e Giuseppe Boldini (13’), mentre gli avversari rispondono con Mohamed Rabbas (15’). Finisce 5-3 per Nova Sider, che conquista il pass per le semifinali.

Infine ultimo quarto di ritorno tra Utr/ Risposta Serramenti/ Confezioni Grazia/ Guarnimed/ Arici Costruzioni e Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy, terminata 3-3 all’andata. La dura legge dell’ex condanna Utr: Fabio Ubbiali, in serata di grazia, cala un poker clamoroso (11’ e 13’ pt, 2’ e 8’ st) trascinando i costruttori alla vittoria. Inutile il gol della bandiera a firma di Lorenzo Zanazzi (7’).

Toscani Costruzioni raggiunge così Nova Sider Forgital in semifinale: gara di andata prevista martedì alle 21.50. Alle 21.10 invece si sfideranno Pgm e Ceresa Delfina Autodemolizioni/ Costruzioni Fontana/ Folli.