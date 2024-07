Al Torneo di Polpenazze è tempo di conoscere le altre due semifinaliste

Chi raggiungerà in semifinale Pgm e Ceresa Delfina Autodemolizioni/Costruzioni Fontana/Folli? Lo scopriremo oggi, al termine dell’ultimo appuntamento dedicato ai quarti di finale della quarantaquattresima edizione del notturno di Polpenazze, memorial Cavalier Attilio Camozzi.

La serata si aprirà con la prima gara del quadrangolare riservato alla categoria Pulcini. In campo, alle 20.45, Valtenesi gialla e Ciliverghe Calcio. Alle 21.25, invece, si giocherà il ritorno dei quarti di finale tra Nova Sider Forgital e Franzoni Costruzioni/Fop Carrozzeria/Officine Bergomi/Pasturi/Colorificio Ingros Color. Questi ultimi, per passare il turno, devono compiere un’impresa.

All’andata, infatti, complice l’espulsione per proteste di Emanuele Bardelloni, i «costruttori» si sono ritrovati a giocare buona parte della ripresa in inferiorità numerica. E così Nova Sider Forgital ne ha approfittato, vincendo 5-0 grazie alla doppietta di Mirko Traversi e alle reti di Aboubakar Bakayoko, Julian Duda e Federico Peli. Il pronostico è tutto a favore di Serio e soci, ma nel calcio nulla è scontato e ci si può attendere di tutto.

L’altra gara

La Utr torna ad affrontare la fortissima Toscani Costruzioni - © www.giornaledibrescia.it

La vincente di questo incontro affronterà in semifinale una tra Toscani Costruzioni/Garda Soccer Academy e Utr/Risposta Serramenti/ Confezioni Grazia/Guarnimed/Arici Costruzioni, in campo alle 22.05 per il secondo round.

Il match di andata è stato bellissimo, quasi una finale anticipata. Utr, che ha trionfato nel 2019, e che ha chiuso quarta nel 2022 e seconda nel 2023, si è portata in vantaggio tre volte, ma è stata puntualmente raggiunta dagli avversari, trascinati da una doppietta dell’ex Antonio Salomone.

Il programma

Stasera, dunque, avremo chiaro il quadro delle semifinali, che prenderanno il via martedì, con i match di andata, preceduti dalla seconda partita del quadrangolare riservato alla categoria Pulcini, tra Valtenesi blu ed Epas Brescia.

Giovedì 11 sono in programma le gare di ritorno, mentre sabato 13 si disputeranno le finali. La favorita numero uno per la vittoria rimane Pgm, che dopo il secondo posto del 2022, nella prima edizione post pandemia, si è assicurata il titolo nel 2023.

Confermarsi, però, è sempre molto difficile: l’ultima squadra a esserci riuscita, infatti, è la Fop Carrozzeria, che ha vinto per due anni consecutivi, nel 2017 e nel 2018.