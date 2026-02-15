Serie D: 3 vittorie su 3 per le bresciane, Desenzano resta al comando
Tre vittorie su tre. La 24esima giornata della serie D vede tutte le bresciane con in tasca tre punti nel girone D. Successi per Desenzano, Pro Palazzolo e Rovato Vertovese, con il vertice della classifica che non cambia, visto che i gardesani restano primi tallonati da Lentigione e Pistoiese, a loro volta capaci negli anticipi di sabato di conquistare l’intera posta in palio.
Anticipo nel girone B fatale invece al Breno, sconfitto di misura (e su calcio di rigore) dal Milan Futuro.
Applausi per tutti
Vittoria in rimonta per il Desenzano che batte 2-1 la Trevigliese. Ospiti che passano in vantaggio con De Respinis, padroni di casa che pareggiano con Barranca e nel finale trovano la rete del successo firmata da Gabbianelli, quella che vale la conferma in vetta alla classifica. Prima del match ricordato Nicolas Giani, che è stato capitano della formazione gardesana.
Successo anche per la Pro Palazzolo che in settimana ha visto il cambio al vertice della società. Anche in questo caso i tre punti come per il Desenzano arrivano nel finale di partita: Palma sblocca lo 0-0, Minessi chiude i conti.
Continua infine il momento positivo per il Rovato Vertovese che stende 2-0 il Sant’Angelo. Un gol per tempo in questo caso a regalare la gioia all’undici franciacortino: Chiggiato va a segno dopo 8 minuti, Minessi raddoppia alla mezz’ora della ripresa.
