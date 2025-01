Serie D, l’Ospitaletto passa e Desenzano ko: è fuga in vetta

Ci sono vittorie che pesano più di altre. Quella ottenuta dall’Ospitaletto sul campo del Magenta (2-0) nella 22esima giornata del girone B di serie D può essere una di queste, visto il ko del Desenzano nel derby con la Pro Palazzolo, punito da un gol dall’ex Paloschi, che ha esultato con le mani alle orecchie e una linguaccia.

La capolista quindi ha portato a sei punti il vantaggio sui gardesani secondi, creando così il primo vero solco della stagione.

Per il resto pareggio del Breno in casa con la Varesina e nuovo ko per il Ciliverghe superato dal Vigasio.

Prove di fuga

L’Ospitaletto fa davvero il colpaccio nel turno infrasettimanale, anche perché liquida la pratica Magenta in meno di 20 minuti. I padroni di casa vengono messi al tappeto dalle reti di Gualandris (14’) e Gobbi (19’) che lanciano gli orange di Quaresmini nella prima vera fuga in vetta della stagione.

Tre punti che diventano quasi… sei grazie al favore che arriva da Palazzolo, dove la Pro stende 1-0 il Desenzano al termine di 90 minuti intensi e vibranti. A decidere il derby al 35’ pt Alberto Paloschi, grande ex di giornata, con un super gol. La sua esultanza mani alle orecchie e lingua fuori, con una corsa fin sotto la tribuna, fa capire quanto tenesse a questo match.

Gardesani che poi hanno cercato in tutti i modi di pareggiare, protestando nel finale per un rigore concesso e poi tolto dal direttore di gara per una precedente posizione di fuorigioco. Desenzano che così resta sì al secondo posto, ma vede allontanarsi l’Ospitaletto. Per la Pro Palazzolo tre punti pesantissimi che possono dare anche in questo caso una svolta.

Alterne fortune

Il pareggio interno del Breno con la Varesina è tutto sommato positivo. Camuni che si fanno preferire nella prima frazione, ma trovano il vantaggio solo al 19’ della ripresa con Minessi. Nemmeno il tempo di esultare che al 21’ arriva il pareggio ospite di Gasparri.

Cade ancora invece il Ciliverghe battuto 3-1 dal Vigasio. Sul terreno dei veronesi sono però i bresciani a partire discretamente, ma tutto poi succede nella ripresa. Moras segna per i padroni di casa, Giorgi pareggia per il Ciliverghe, poi il Vigasio chiude i conti sempre con Moras che si porta a casa il pallone segnando altre due reti (una su rigore).