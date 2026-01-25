Serie D: Desenzano va, pari Pro Palazzolo e Breno, Rovato Vertovese ko

Una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Si chiude così per le formazioni bresciane la 21esima giornata di serie D. I tre punti li conquista il Desenzano che espugna il campo della Correggese e rimane in scia del Lentigione capolista. Finisce a reti inviolate tra Pro Palazzolo e Imolese, mentre è 2-2 tra Breno e il Pavia di Antonio Filippini. Rovato Vertovese infine sconfitto di misura a Piacenza.

Forza del gruppo

Il Desenzano continua ad essere la seconda forza del girone D grazie al successo 2-1 sulla Correggese. Motti porta avanti i locali che vanno al riposo in vantaggio. Ad inizio ripresa i gardesani in tre minuti ribaltano la partita: un’autorete e Baraye danno il successo e regalano tre punti alla squadra di Gaburro.

Finisce invece 0-0 la sfida tra Pro Palazzolo e Imolese e per la formazione bresciana è una mezza occasione sprecata visto che gli avversari navigano in zona play out.

Nulla da fare invece per il Rovato Vertovese sul campo del Piacenza. Una rete di Manuzzi nel secondo tempo regala il successo agli emiliani, ma ai bresciani resta comunque la consolazione di aver disputato un match più che discreto.

Il grande ex

A Breno era di scena il Pavia di Antonio Filippini, bresciano doc. La sfida è terminata 2-2, con i camuni due volte sotto e sempre capaci di riprendere gli avversari. Pavia avanti dopo soli 3 minuti grazie a Maglione, pareggio alla mezz’ora di Tagliani. Nella ripresa ospiti ancora in vantaggio con Monza, rete del definitivo 2-2 di Papa.