Serie D: vincono Desenzano e Rovato Vertovese, cade il Breno

Vincono Desenzano e Rovato Vertovese, cade il Breno. Dopo il ko della Pro Palazzolo nell’anticipo di sabato (3-1 sul campo del Sangiuliano), questo l’esito dei match delle bresciane nella terza giornata di ritorno del campionato di serie D.

Desenzano di corsa nell’inseguimento

Il Desenzano spazza via il fanalino Tuttocuoio e continua ad inseguire la vetta (Lentigione sempre avanti due punti con l’1-0 sul campo del temibile Cittadella Vis Modena) con la terza vittoria consecutiva. La squadra di Gaburro archivia la pratica in partenza con le reti di Gabbianelli (6’) e Procaccio (11’), nella ripresa la prima rete in biancazzurro di Catania (70’).

Rovato Vertovese vince e convince

Altro scontro diretto vinto e altro mattone salvezza messo dal Rovato Vertovese che batte 2-0 la Correggese. Con i gol di Scidone e Bertuzzi i franciacortini sono al settimo posto, con un rassicurante +8 sulla zona play out.

Breno, si ferma la mini serie utile

Dopo due vittorie consecutive, primo stop nel 2026 per il Breno che cade in Brianza e viene agganciato dalla Leon (3-1). Il gol di Bigolin illude i granata, subito ripresi e poi tramortiti nella ripresa da un super Bonseri, autore di una tripletta.