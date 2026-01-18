Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio dilettanti

Serie D: vincono Desenzano e Rovato Vertovese, cade il Breno

Fabio Tonesi
I gardesani sono sempre a -2 dalla vetta occupata dal Lentigione nel girone D
Terza vittoria consecutiva per il Desenzano - mazzocchi@newreporter - © www.giornaledibrescia.it
Terza vittoria consecutiva per il Desenzano - mazzocchi@newreporter - © www.giornaledibrescia.it
AA

Vincono Desenzano e Rovato Vertovese, cade il Breno. Dopo il ko della Pro Palazzolo nell’anticipo di sabato (3-1 sul campo del Sangiuliano), questo l’esito dei match delle bresciane nella terza giornata di ritorno del campionato di serie D.

Desenzano di corsa nell’inseguimento

Il Desenzano spazza via il fanalino Tuttocuoio e continua ad inseguire la vetta (Lentigione sempre avanti due punti con l’1-0 sul campo del temibile Cittadella Vis Modena) con la terza vittoria consecutiva. La squadra di Gaburro archivia la pratica in partenza con le reti di Gabbianelli (6’) e Procaccio (11’), nella ripresa la prima rete in biancazzurro di Catania (70’).

Rovato Vertovese vince e convince

Altro scontro diretto vinto e altro mattone salvezza messo dal Rovato Vertovese che batte 2-0 la Correggese. Con i gol di Scidone e Bertuzzi i franciacortini sono al settimo posto, con un rassicurante +8 sulla zona play out.

Breno, si ferma la mini serie utile

Dopo due vittorie consecutive, primo stop nel 2026 per il Breno che cade in Brianza e viene agganciato dalla Leon (3-1). Il gol di Bigolin illude i granata, subito ripresi e poi tramortiti nella ripresa da un super Bonseri, autore di una tripletta.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
serie Drisultati
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario