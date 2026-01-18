Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi
Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.
Serie D
Girone B
- Scanzorosciate-Virtus CiseranoBergamo 1-0 (giocata sabato)
- Casatese Merate-Caldiero Terme 1-1
- Castellanzese-Folgore Caratese 0-0
- Leon-Breno 2-1
- Pavia- Oltrepò 0-0
- Varesina-Nuova Sondrio 0-2
- Villa Valle-Brusaporto 2-1
- Vogherese-Real Calepina 1-2
- ChievoVerona-Milan Futuro 0-0
Girone D
- Sasso Marconi-Pistoiese 1-4 (giocata sabato)
- Sangiuliano City-Pro Palazzolo 3-1 (giocata sabato)
- Desenzano-Tuttocuoio 3-0
- Cittadella Vis Modena-Lentigione 0-1
- Crema-Sant'Angelo 1-1
- Imolese-Piacenza 0-3
- Pro Sesto-Trevigliese 2-0
- Rovato Vertovese-Correggese 0-0
- Tropical Coriano-Progresso 0-0
Eccellenza
Girone C
- Bsv Garda-Juvenes Pradalunghese 2-0
- Castellana G.-Colognese 1-2
- Castelleone-Soncinese 0-2
- Castiglione-Pavonese 0-0
- CazzagoBornato-Pianico 1-3
- Cellatica-Ciliverghe 0-2
- Darfo Boario-Offanenghese 2-2
- Carpenedolo-Poggese 0-2
- Città di Albino-Orceana 0-1
Promozione
Girone E
- Sporting Chiari-Castelcovati 2-3 (giocata sabato)
- Calcinato-Castrezzato 0-0
- Governolese-Lodrino 1-1
- Rezzato-San Pancrazio 0-0
- Sporting Club-Verolese 1-1
- Team Oratorio Pumenengo-Atletico Orsa Iseo 0-1
- Virtus Aurora Travagliato-Valcalepio 1-2
- Vobarno-Asola 0-1
Prima categoria
Girone F
- Paitone-La Sportiva Ome 2-0
- Castelmella-San Michele Travagliato 0-1
- Castenedolese-Unitas Coccaglio 1-1
- Cologne-Valtrompia 0-3
- Eden Esine-Gussago 3-0
- Voluntas-Roè Volciano 2-1
- Oratorio Maclodio-Concesio 0-2
- Pian Camuno-Bagnolese 0-4
Girone G
- Atletico Offlaga-Serenissima 2-1
- Gonzaga-Castelvetro Incrociatello 0-2
- La Piccola Atene-Dinamo Gonzaga 1-2
- Leoncelli-Oratorio Gambara 4-1
- Montirone-Union Team Marmirolo 5-1
- Porto 2005-Rapid Olimpia 0-1
- Pralboino-Sirmione Rovizza 0-0
- Remedello-Suzzara 0-2
Seconda categoria
Girone D
- Cortefranca Franciacorta-Paratico 0-1
- Foresto Sparso Academy-Tavernola 2-2
- Gsr Football Club-Bienno 2-1
- Nuova Camunia-Oratorio Zandobbio 1-0
- Nuova Valcavallina-Oratorio San Marco 2-1
- Padernese-Endine Gaiano 2-2
- Passirano Camignone-Sellero Novelle 1-1
- Rovato Academy-Artogne 4-2
Girone E
- Azzurra Calvina-Verolavecchia 1-0
- Bassa Bresciana-Deportivo Fornaci 3-2
- Botticino-Ghedi 1-4
- Roncadelle-Quinzanese2-2
- Real Leno-Virtus Feralpi Lonato 1-0
- United Fionda Montenetto-Flero 1-1
- Villaclarense-San Carlo Rezzato 1-1
- Virtus Manerbio-Borgosatollo 0-0
Girone F
- Valgobbia-Benaco Salò 3-3 (giocata sabato)
- Collebeato-Cellatica 5-0
- Gavardo-Sant’Andrea Concesio 4-1
- Nave-Oratorio Urago Mella 2-2
- Odolo-Valtenesi 1-3
- Pavoniana Gymnasium-Prevalle 1-1
- Real Dor Brescia-Ponte Zanano 1-3
- Serle-Team Out 2-0
Girone H
- Acquanegra-Pescarolo 1-0
- Ceresarese-Cannetese 1-4
- Canottieri Baldesio-Gottolengo 2-2
- Casalbuttano-Corona 3-1
- Castelverde-Sospirese 3-3
- Pessina-Martelli 4-0
- Primavera Stagnolmese-Robecco d’Oglio 2-2
- Rapid United-Ciria 0-1
Terza categoria
Girone A
- Real Castrezzato-San Zeno 0-5 (giocata sabato)
- Sarezzo-Roccafranca Ludriano 1-2
- Lograto-Lodetto 1-2
- Nuova San Paolo-Libertas Bagnolo Mella 4-0
- Intercomunale Centrolago-Virtus Rodengo Saiano 0-4
- Triumplina-Accademia Rudianese 1-2
- Mario Bettinzoli-Azzano Mella 1-2
Girone B
- Alto Garda-Nuova Valsabbia 0-3
- Oratorio Mompiano-Calcinatello 1-2
- Pozzolengo-Uso United 0-0
- Union Colli Morenici-Real Mompiano 0-5
- Virtus Rondinelle-Basso Garda 0-0
- Progetto Sport Giovani-Alta Velocità Desenzano 0-0
Girone B – Cremona
- Atletico Manfro-Solarolese 1-3
- Casalmoro-Borgo San Giacomo 3-4
- Esperia-Atletico Bassano 0-2
- Persico Dosimo-River Club United 0-2
- San Giovanni-Casalromano 0-2
- Sport Club Torreicio-Oratorio Cava Digidue 2-1
Girone C – Bergamo
- Bagnatica-Real Bolgare 1-5
- Gorlago-Polisportiva Comonte 2-2
- Oratori Villongo-Oratorio Cortenuova 2-1
- Valcalepio Junior-Erbusco 4-1
- Atletico Provaglio-Aurora Fontanella 0-0
- Capriolo-Cavernago 2-1
- Vortex Bergamo-New Team 24 1-3
Femminile
Serie B
- Freedom-Trastevere 1-1 (giocata sabato)
- Arezzo-Res Roma 1-1
- Bologna-Brescia 3-1
- Frosinone-Cesena 1-2
- Lumezzane-Hellas Verona 4-1
- San Marino Academy-Venezia 2-2
- Vicenza-Como 0-3
Serie C – Girone B
- Azzurra S. Bartolomeo-Venezia 0-3
- Dolomiti Bellunesi-Pro Palazzolo 0-5
- Orobica Bergamo-Südtirol 3-2
- Real Vicenza-Trento Academy 2-2
- Tavagnacco-ChievoVerona 0-3
- Villorba Treviso-Garlasco 3-2
*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia
