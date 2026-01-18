Giornale di Brescia
Calcio dilettanti

Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi

Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile
Prima categoria: la sfida tra Paitone e La Sportiva Ome - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Prima categoria: la sfida tra Paitone e La Sportiva Ome - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.

Serie D

Girone B

  • Scanzorosciate-Virtus CiseranoBergamo 1-0 (giocata sabato)
  • Casatese Merate-Caldiero Terme 1-1
  • Castellanzese-Folgore Caratese 0-0
  • Leon-Breno 2-1
  • Pavia- Oltrepò 0-0
  • Varesina-Nuova Sondrio 0-2
  • Villa Valle-Brusaporto 2-1
  • Vogherese-Real Calepina 1-2
  • ChievoVerona-Milan Futuro 0-0

Girone D

  • Sasso Marconi-Pistoiese 1-4 (giocata sabato)
  • Sangiuliano City-Pro Palazzolo 3-1 (giocata sabato)
  • Desenzano-Tuttocuoio 3-0
  • Cittadella Vis Modena-Lentigione 0-1
  • Crema-Sant'Angelo 1-1
  • Imolese-Piacenza 0-3
  • Pro Sesto-Trevigliese 2-0
  • Rovato Vertovese-Correggese 0-0
  • Tropical Coriano-Progresso 0-0

Eccellenza

Girone C

  • Bsv Garda-Juvenes Pradalunghese 2-0
  • Castellana G.-Colognese 1-2
  • Castelleone-Soncinese 0-2
  • Castiglione-Pavonese 0-0
  • CazzagoBornato-Pianico 1-3
  • Cellatica-Ciliverghe 0-2
  • Darfo Boario-Offanenghese 2-2
  • Carpenedolo-Poggese 0-2
  • Città di Albino-Orceana 0-1

Promozione

Girone E

  • Sporting Chiari-Castelcovati 2-3 (giocata sabato)
  • Calcinato-Castrezzato 0-0
  • Governolese-Lodrino 1-1
  • Rezzato-San Pancrazio 0-0
  • Sporting Club-Verolese 1-1
  • Team Oratorio Pumenengo-Atletico Orsa Iseo 0-1
  • Virtus Aurora Travagliato-Valcalepio 1-2
  • Vobarno-Asola 0-1

Prima categoria

Girone F

  • Paitone-La Sportiva Ome 2-0
  • Castelmella-San Michele Travagliato 0-1
  • Castenedolese-Unitas Coccaglio 1-1
  • Cologne-Valtrompia 0-3
  • Eden Esine-Gussago 3-0
  • Voluntas-Roè Volciano 2-1
  • Oratorio Maclodio-Concesio 0-2
  • Pian Camuno-Bagnolese 0-4

Girone G

  • Atletico Offlaga-Serenissima 2-1
  • Gonzaga-Castelvetro Incrociatello 0-2
  • La Piccola Atene-Dinamo Gonzaga 1-2
  • Leoncelli-Oratorio Gambara 4-1
  • Montirone-Union Team Marmirolo 5-1
  • Porto 2005-Rapid Olimpia 0-1
  • Pralboino-Sirmione Rovizza 0-0
  • Remedello-Suzzara 0-2

Seconda categoria

Girone D

  • Cortefranca Franciacorta-Paratico 0-1
  • Foresto Sparso Academy-Tavernola 2-2
  • Gsr Football Club-Bienno 2-1
  • Nuova Camunia-Oratorio Zandobbio 1-0
  • Nuova Valcavallina-Oratorio San Marco 2-1
  • Padernese-Endine Gaiano 2-2
  • Passirano Camignone-Sellero Novelle 1-1
  • Rovato Academy-Artogne 4-2

Girone E

  • Azzurra Calvina-Verolavecchia 1-0
  • Bassa Bresciana-Deportivo Fornaci 3-2
  • Botticino-Ghedi 1-4
  • Roncadelle-Quinzanese2-2
  • Real Leno-Virtus Feralpi Lonato 1-0
  • United Fionda Montenetto-Flero 1-1
  • Villaclarense-San Carlo Rezzato 1-1
  • Virtus Manerbio-Borgosatollo 0-0

Girone F

  • Valgobbia-Benaco Salò 3-3 (giocata sabato)
  • Collebeato-Cellatica 5-0
  • Gavardo-Sant’Andrea Concesio 4-1
  • Nave-Oratorio Urago Mella 2-2
  • Odolo-Valtenesi 1-3
  • Pavoniana Gymnasium-Prevalle 1-1
  • Real Dor Brescia-Ponte Zanano 1-3
  • Serle-Team Out 2-0

Girone H

  • Acquanegra-Pescarolo 1-0
  • Ceresarese-Cannetese 1-4
  • Canottieri Baldesio-Gottolengo 2-2
  • Casalbuttano-Corona 3-1
  • Castelverde-Sospirese 3-3
  • Pessina-Martelli 4-0
  • Primavera Stagnolmese-Robecco d’Oglio 2-2
  • Rapid United-Ciria 0-1

Terza categoria

Girone A

  • Real Castrezzato-San Zeno 0-5 (giocata sabato)
  • Sarezzo-Roccafranca Ludriano 1-2
  • Lograto-Lodetto 1-2
  • Nuova San Paolo-Libertas Bagnolo Mella 4-0
  • Intercomunale Centrolago-Virtus Rodengo Saiano 0-4
  • Triumplina-Accademia Rudianese 1-2
  • Mario Bettinzoli-Azzano Mella 1-2

Girone B

  • Alto Garda-Nuova Valsabbia 0-3
  • Oratorio Mompiano-Calcinatello 1-2
  • Pozzolengo-Uso United 0-0
  • Union Colli Morenici-Real Mompiano 0-5
  • Virtus Rondinelle-Basso Garda 0-0
  • Progetto Sport Giovani-Alta Velocità Desenzano 0-0

Girone B – Cremona

  • Atletico Manfro-Solarolese 1-3
  • Casalmoro-Borgo San Giacomo 3-4
  • Esperia-Atletico Bassano 0-2
  • Persico Dosimo-River Club United 0-2
  • San Giovanni-Casalromano 0-2
  • Sport Club Torreicio-Oratorio Cava Digidue 2-1

Girone C – Bergamo

  • Bagnatica-Real Bolgare 1-5
  • Gorlago-Polisportiva Comonte 2-2
  • Oratori Villongo-Oratorio Cortenuova 2-1
  • Valcalepio Junior-Erbusco 4-1
  • Atletico Provaglio-Aurora Fontanella 0-0
  • Capriolo-Cavernago 2-1
  • Vortex Bergamo-New Team 24 1-3

Femminile

Serie B

  • Freedom-Trastevere 1-1 (giocata sabato)
  • Arezzo-Res Roma 1-1
  • Bologna-Brescia 3-1
  • Frosinone-Cesena 1-2
  • Lumezzane-Hellas Verona 4-1
  • San Marino Academy-Venezia 2-2
  • Vicenza-Como 0-3

Serie C – Girone B

  • Azzurra S. Bartolomeo-Venezia 0-3
  • Dolomiti Bellunesi-Pro Palazzolo 0-5
  • Orobica Bergamo-Südtirol 3-2
  • Real Vicenza-Trento Academy 2-2
  • Tavagnacco-ChievoVerona 0-3
  • Villorba Treviso-Garlasco 3-2

*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

