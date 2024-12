Serie D: pari dell’Ospitaletto, il Desenzano vola a un punto dalla vetta

Un derby dice Breno (2-0 sulla Pro Palazzolo), l’altro regala un punto a testa a Ospitaletto e Ciliverghe. Ne approfitta così il Desenzano, che batte 3-1 la Casatese Merate e si porta ad una sola lunghezza proprio dall’Ospitaletto che rimane capolista. Questo quanto ha detto la 18esima giornata di serie D nel girone B.

La doppia sfida

Partiamo dai derby e in particolare dalla vittoria 2-0 del Breno in casa sulla Pro Palazzolo. I camuni costruiscono la vittoria nel secondo tempo: Guerini con il mancino firma il vantaggio dopo 11 minuti, un’autorete di Barwuah su tiro di Verzeni nel finale condanna i franciacortini al ko dopo tre vittorie consecutive. Per i padroni di casa una vittoria pesante.

Serie D, Ospitaletto-Ciliverghe 1-1 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Nell’altro derby di giornata, finisce 1-1 la sfida del Corioni tra Ospitaletto e Ciliverghe. Il gol dei padroni di casa firmato da Peli a fine primo tempo illude la capolista, che nella ripresa subisce il pari del Ciliverghe ad opera di Mor. Per gli orange un mezzo passo falso che permette a Desenzano e Varesina di avvicinarsi, per gli ospiti invece un punto prezioso per morale e classifica.

Tris pesante

Nella giornata dei derby chi ne approfitta è il Desenzano che batte 3-1 la Casatese Merate. Assoluto protagonista Procaccio che piazza una doppietta nei primi cinque minuti di gioco. Carminati alla mezz’ora accorcia le distanze, Antonelli però chiude i conti nel finale di match.