Serie D: pari della capolista Ospitaletto, Varesina ad un punto

Sempre primo, ma con una sola lunghezza di vantaggio. L’Ospitaletto non approfitta del match sulla carta facile contro la Folgore Caratese e al Corioni non va oltre l’1-1 in rimonta nella tredicesima giornata del campionato di serie D. Ne approfitta la Varesina, che passa 3-0 sul campo del Ciliverghe e si porta ad un punto dagli orange: la classifica dice Ospitaletto 28, Varesina 27.

Per quanto riguarda le altre, pareggi per Desenzano, Pro Palazzolo e Breno.

La capolista

Fiisce 1-1 tra Ospitaletto e Folgore Caratese e per i padroni di casa è un punto in rimonta, visto che gli ospiti si erano portati in vantaggio dopo 20 minuti con il rigore di Simeri. Alla mezz’ora della ripresa il pareggio firmato Bakayoko, che permette all’undici di Quaresmini di restare in testa alla classifica con un punto di vantaggio sulla Varesina.

L’inseguitrice

Varesina che non si lascia scappare l’occasione del mezzo passo falso dell’Ospitaletto e passa nettamente 3-0 sul campo del Ciliverghe. Gara chiusa di fatto già nel primo tempo, con i padroni di casa a subire le reti prima di Gasparri (25’) e poi di Bertoli (30’). Ancora Bertoli dopo 8 minuti della ripresa a firmare il tris degli ospiti, che hanno davvero lasciato poco spazio di manovra al Cili.

I pareggi

Chi ancora una volta spreca l’occasione di accorciare sulla vetta è il Desenzano, che sul terreno del Club Milano non va oltre l’1-1. Succede tutto nei primi 20 minuti del match: al rigore di Rankovic (13’), risponde per gli ospiti Camarlinghi al 19’.

Finisce 1-1 anche la sfida tra Magenta e Pro Palazzolo: in chiusura di prima frazione i padroni di casa vanno avanti con La Vigna, il “solito” Alessandro pesca il pareggio al quarto d’ora della ripresa.

C’è infine un po’ di rammarico nel 2-2 del Breno impegnato in trasferta contro la Castellanzese, che trova l’1-0 con Lacchini dopo 11 minuti, ma subisce poi la bella rimonta dei camuni, che ribaltano il risultato grazie a Tagliani e Minessi. Breno che va al riposo in vantaggio 2-1, ma nella ripresa deve subire la rete del pareggio firmata Serra (minuto 74).