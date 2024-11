Serie D: Ospitaletto torna in vetta, Desenzano fa suo il derby col Cili

Vetta ritrovata. Grazie al 4-0 sul Fanfulla l’Ospitaletto riconquista il primato in classifica nel girone B di serie D. Lo fa in coabitazione con la Varesina, fermata sullo 0-0 dalla Castellanzese. E così ci sono due squadre a quota 31, che alle spalle però ad una sola lunghezza di distanza sentono il fiato sul collo del Desenzano, che fa suo (di misura) il derby col Ciliverghe. Pari infine del Breno a Magenta, successo «scacciafantasmi» della Pro Palazzolo (2-0) sul campo dell’Arconatese.

Poker vincente

Gobbi e l'Ospitaletto ritrovano la vetta del girone B di serie D

Succede tutto nel secondo tempo per l’Ospitaletto, dopo una prima frazione in cui aveva retto il muro del Fanfulla. Protagonista della vittoria degli orange Gobbi, che stende gli avversari con una tripletta. In gol anche Baraye, per un 4-0 che come detto vale la vetta in coabitazione con la Varesina.

Colpo da tre punti

Una rete di Cardella a 13 minuti dalla fine regala al Desenzano il derby con il Ciliverghe. Colpo pesante quello esterno per i gardesani, a una sola lunghezza dalla coppia che guida la classifica. Un derby tutto sommato equilibrato, in cui i padroni di casa per buona parte della gara hanno tenuto testa al più quotato avversario. A premiare alla fine il Desenzano proprio la maggior qualità della rosa.

Leggi anche Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi

Sorrisi

Doveva vincere la Pro Palazzolo sul campo dell’Arconatese ultima in classifica per scacciare un po’ di fantasmi e così è stato, ma per piegare i padroni di casa i bresciani hanno dovuto attendere metà ripresa per trovare il vantaggio con Boschetti. Nel finale il raddoppio ad opera del solito Alessandro.

Resta il sorriso, forse a metà, per il Breno, che pareggia a reti inviolate sul campo del Magenta. Uno zero a zero nel quale i camuni non hanno saputo sfruttare, soprattutto nel primo tempo, le occasioni create.