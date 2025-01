Serie D: Ospitaletto e Desenzano iniziano l’anno a suon di gol

Ospitaletto e Desenzano iniziano l’anno a suon di vittorie e goleade. La capolista del girone B della serie D si impone 3-0 sul campo della Castellanzese, i gardesani invece vicnono 4-1 sul terreno della Nuova Sondrio. Restano così tre i punti di vantaggio degli orange sul Desenzano secondo (44 a 41). Pari con qualche polemica per la Pro Palazzolo, sconfitte invece per Breno e Ciliverghe.

Marcia inarrestabile

Lo è quella sia dell’Ospitaletto sia del Desenzano. La capolista rifila tre reti alla Castellanzese dando ancora una volta una prova di forza. Baraye mette subito le cose in chiaro trovando il gol dopo tre minuti, poi il raddoppio di Messaggi in chiusura di primo tempo su calcio di rigore. Nel recupero della ripresa il punto esclamativo di Gritti per un tris dal notevole peso specifico.

Il Desenzano, che in settimana ha perso l’attaccante Paloschi approdato alla Pro Palazzolo, risponde a tono all’Ospitaletto e consolida la seconda posizione in classifica grazie al 4-1 sul terreno della Nuova Sondrio. Cardella e Spaltro indirizzano la gara già nei primi 45 minuti, nella ripresa ad arrotondare il risultato ci pensano Antonelli e ancora Cardella. In pieno recupero il gol della bandiera dei padroni di casa di Marras.

Tra mezzi sorrisi e ko

La Pro Palazzolo presentava il nuovo acquisto Paloschi, ma per lui l’esordio non è stato dei migliori visto che ha fallito un calcio di rigore. Alla fine la sfida contro la Varesina è terminana 1-1, con gli ospiti avanti ad inizio ripresa grazie a Gasparri e Bane a trovare la rete dell’1-1 per la Pro Palazzolo in pieno recupero e in mischia, tra le proteste di giocatori e dirigenti della Varesina. Inizio di 2025 poco positivo infine per Ciliverghe e Breno. Il «Cili» è caduto in casa (2-1) contro il Crema, mentre i camuni hanno lasciato l’intera posta sul campo del Fanfulla.