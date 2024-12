Serie D: Ospitaletto da solo al comando, Desenzano a una lunghezza

La sedicesima giornata del campionato di serie D (girone B) sorride eccome alle squadre bresciane, che approfittano come meglio non potrebbero del pareggio interno della Varesina col Vigasio.

L’Ospitaletto infatti vince 2-0 sul campo della Pro Sesto e vola a quota 34, comandando in soltaria la classifica. Va bene anche al Desenzano, che con lo stesso risultato stende il Crema, sorpassa la Varesina e conquista la seconda piazza, a una sola lunghezza dall’Ospi.

Molto bene la Pro Palazzolo che travolge con 5 reti la Nuova Sondrio; rammarico per il Breno, raggiunto sull’1-1 dalla Casatese Merate nel recupero, mentre l’1-1 del Ciliverghe sul terreno del Sant’Angelo può essere visto in maniera più che positiva.

Prove di fuga

Sono quelle dell’Ospitaletto, che vola sul campo della Pro Sesto. Un’autorete di Sportelli regala il vantaggio agli orange, che nella ripresa raddoppiano grazie al solito Gobbi. Tre punti pesantissimi per prendersi con merito la vetta solitaria della classifica.

Il Desenzano però risponde a tono ai rivali franciacortini e sempre per 2-0 piega la resistenza del Crema. Succede tutto tra il 16’ e il 21’ del primo tempo: il rigore di Procaccio e la rete di Nardella bastano per portare a casa il bottino pieno. E per l’ottava volta i gardesani chiudono il match senza subire reti.

Colpo di reni

Lo ha dato la Pro Palazzolo che prova ad uscire dalle sabbie mobili in cui rischiava di impantanarsi: netto il 5-0 con cui piega la Nuova Sondrio. Carte in chiaro fin dal fischio d’inizio, visto che Conti va in rete dopo solo un minuto, seguito al 9’ e al 20’ da Pinardi che piazza la doppietta e chiude di fatto il match. Nella ripresa ancora Conti e Barwuah firmano un pokerissimo di valore.

I pareggi

Sono diversi quelli del Breno e del Ciliverghe. C’è rammarico per i camuni, avanti nel punteggio con Cretti contro la Casatese Merate e capaci di mantenere il vantaggio grazie ad una prova di sostanza e alle parate di Serio. Oltre il novantesimo la beffa col pari ospite firmato da El Hadji.

Tutto sommato positivo invece il punto preso dal Ciliverghe sul campo del Sant’Angelo. Padroni di casa in vantaggio grazie a Tordini, pareggio dei bresciani a inizio ripresa con Triglia.