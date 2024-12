Serie D: Ospitaletto campione d’inverno e sempre più primo

L’Ospitaletto allunga in classifica ed è sempre più al comando del girone B del campionato di serie D. Questo ha detto la 19esima giornata di campionato, ultima di andata e anche del 2024. La vittoria degli orange nel posticipo di sabato sul campo del Crema grazie al gol di Messaggi (tre punti valsi di per sè il titolo di campione d’inverno), è diventata ancor più preziosa alla luce dei risultati di oggi, in particolare del pareggio del Desenzano sul campo della Castellanzese e del ko della Varesina a Magenta.

La classifica quindi dice Ospitaletto 41, Desenzano 38, Varesina 36.

Per quanto riguarda le altre bresciane, vittoria interna della Pro Palazzolo sul Sangiuliano City, pari esterno del Breno e ko interno del Ciliverghe.

Mezzo passo falso

Finisce 1-1 il match tra Castellanzese e Desenzano e i gardesani scivolano così a quattro punti dall’Ospitaletto capolista. Cardella mette la gara in discesa per gli ospiti che giocano tutto sommato una buona partita, senza rischiare troppo. L’intervento in area di Tomas su un avversario però permette alla Castellanzese di trovare il pari dagli undici metri con Chessa. Nella ripresa il Desenzano prova a ritrovare il vantaggio, ma alla fine porta a casa solamente un punto.

Forze dalla panchina

La Pro Palazzolo batte 1-0 il Sangiuliano City e ringrazia Davide Arras, che entra dalla panchina al 10’ della ripresa e al 27’ si procura e realizza il rigore che vale tre punti preziosi. I ragazzi allenati da Didu sono ora a quota 34 in classifica.

Pareggio 0-0 del Breno sul campo dell’Arconatese; camuni che vanno maggiormente vicini al successo, ma trovano nel portiere di casa Santulli un baluardo insuperabile. E quando il numero uno non ci arriva, ci pensa il palo (su tiro di Contessi) a salvare i padroni di casa.

Cade infine sul proprio campo il Ciliverghe superato 2-1 dalla Pro Sesto. Busatto porta in vantaggio gli ospiti all’11’, due minuti dopo pareggia Avitabile e così le squadre vanno al riposo sull’1-1. Al 16' della ripresa il gol vittoria firmato da Zanchetta.

Ora la pausa natalizia, con la serie D che tornerà in campo domenica 5 gennaio.