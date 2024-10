Serie D: Ospi resta capolista, riscatto Pro Palazzolo con super Ceravolo

Giornata pirotecnica la decima di andata, in infrasettimanale, di serie D. Una doppietta di Gobbi regala all’Ospitaletto il successo nel derby sul campo del Breno. I gol arrivano nella ripresa, il primo poco dopo il quarto d’ora e il secondo poco dopo la mezz’ora, preziosi perché permettono alla capolista di allungare in classifica.

Il ko del Desenzano a Sant’Angelo, lancia proprio i lodigiani e la Varesina in seconda piazza a 20 punti, ma a tre lunghezze di distanza dall’Ospitaletto, che guarda tutti dall’alto in basso a quota 23.

Pioggia battente

Quella che cade sul Tassara di Breno e che in parte condiziona le giocate. I padroni di casa nel primo tempo interpretano bene la gara, ma nella ripresa l’Ospitaletto fa la capolista: così la doppietta di Gobbi regala il successo agli orange. I camuni restano fermi a quota 14 e domenica sono attesi da un altro derby, questa volta con il Ciliverghe.

Botta e risposta

Ciliverghe che chiude sul 3-3 il match contro l’Arconatese. Partita incredibile e ricca di colpi di scena, con i bresciani sotto 1-0 e capaci di ribaltare il risultato grazie ad Orlandi e Triglia. I padroni di casa trovano il 2-2 a dieci minuti dalla fine, preludio ad un finale pirotecnico. Mor all’85 riporta avanti il Ciliverghe, ma al 97’ l’Arconatese beffa i gialloblù trovando il pareggio col rigore di Ravasi

Lo show

Lo regala Fabio Ceravolo, autore di tre delle sei reti con cui la Pro Palazzolo travolge il Crema e si mette alle spalle il pesante ko nel derby col Ciliverghe. Ci voleva una risposta da parte degli uomini di Didu e a darla è soprattutto l’attaccante, mai come ieri uomo partita nel 6-2 finale, in cui fanno festa anche D’Alessandro e Ciccone con una doppietta. Pro Palazzolo che sale così a quota 17 in classifica.

Lo scivolone

Ultimo a scendere in campo in ordine di tempo il Desenzano, che nel match da piani alti con il Sant’Angelo torna a casa con una sconfitta per 2-0. I gardesani così non solo perdono la seconda posizione superati proprio dal Sant’Angelo e dalla Varesina, ma a 19 punti sono ora a -4 dall’Ospitaletto capolista. Succede tutto tra il 70’ e il 78’, quando i padroni di casa piazzano l’uno-due che stende i bresciani.