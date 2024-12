Serie D, l’Ospitaletto prende il largo, beffa per Desenzano e Breno

La capolista prende il largo. L’Ospitaletto passa 2-0 sul campo del Club Milano e approfitta dei pareggi sia del Desenzano sia della Varesina per volare a quota 37, quindi rispettivamente con tre e quattro lunghezze di vantaggio sugli avversari. Tris della Pro Palazzolo sul Fanfulla che fortifica il quarto posto, ko casalingo del Ciliverghe in casa e pari beffa del Breno, che subisce la rete in pieno recupero.

Di corsa

Sta tenendo un passo veloce l’Ospitaletto, che risolve la questione Club Milano nella prima frazione. Messaggi prima e Gobbi poi regalano agli orange tre punti pesantissimi visti i risultati delle dirette concorrenti alla vetta. Primo posto «blindato» e cammino che si fa sempre più sicuro.

Questo anche perchè il Desenzano torna dalla trasferta sul campo del Vigasio con tantissimo rammarico per un 3-3 finale che brucia. Gara dalle mille emozioni nei due finali di tempo: in chiusura del primo (45’ e 46’) i gardesani piazzano l’uno-due col rigore di Procaccio e Cardella, ma prima del riposo (47’) Casella dagli undici metri riapre i giochi.

Boni a inizio ripresa trova il pari per i padroni di casa, Biasiol riporta avanti il Desenzano ma nel recupero Fanini realizza il 3-3 che sa di beffa enorme per i bresciani, i quali lasciano in Veneto due punti pesantissimi.

Di rammarico in rammarico

Pareggio allo scadere per il Desenzano, stesso destino per il Breno impegnato sul campo della Nuova Sondrio: Bassini al 28’ della ripresa porta avanti i camuni, ma al 95’ arriva il pareggio di Teixeria Boschetti.

Cade sul proprio campo invece il Ciliverghe, battuto dalla Folgore Caratese. Gli ospiti vanno al riposo avanti di due reti grazie a Rosa e Ferrandino, inutile nel secondo tempo il gol di Triglia.

Buon momento

Lo sta attraversando la Pro Palazzolo che supera nettamente 3-0 il Fanfulla. Nei primi 20 minuti Poledri e Arrad indirizzano il match, nel recupero del secondo tempo il tris con la firma Allievi.