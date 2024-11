Serie D, buon pareggio dell’Ospitaletto, Desenzano piazza il tris

Finisce 2-2 il big match del giroine B di serie D tra Varesina e Ospitaletto ed è senza dubbio un buon punto in trasferta per la capolista contro la diretta inseguitrice. L’Ospi resta così in vetta alla classifica con tre punti di vantaggio proprio sulla Varesina (27 e 24).

Ne approfitta il Desenzano che grazie al 3-0 al Tre Stelle sulla Folgore Caratese resta da solo al terzo posto a quota 23. Pareggi interni per Pro Palazzolo e Breno, mentre il Ciliverghe cade sul campo del Sangiuliano City.

Fuochi d’artificio

Quelli che vanno in scena nel primo tempo sul campo della Varesina nel match clou della dodicesima giornata. Padroni di casa avanti dopo quattro minuti con Bertoli, ma all’ottavo l’autorete di Mapelli regala il pareggio all’Ospitaletto. Orange che addirittura passano in vantaggio al 13’ con Gobbi, prima di subire al 37’ il 2-2 di Gianola che poi non muta nella ripresa. Alla fine resta comunque un buon punto per la squadra di Quaresmini.

Colpo di coda

Dopo quattro partite senza vittoria (con tre pareggi) il Desenzano cala il tris contro la Folgore Caratese che vale il terzo gradino del podio in classifica da solo. A segno gli attaccanti dei gardesani: dopo 11 minuti apre le danze Cardella, nella ripresa Bianchetti e Battistini rendono il successo più largo. E adesso sia la Varesina sia l’Ospitaletto tornano nel mirino.

I pareggi

Mezzo passo falso della Pro Palazzolo, fermata sul pareggio interno dal Vigasio. E guardando i risultati delle altre squadre in alto in classifica resta un po’ di rammarico in bocca. Padroni di casa avanti nella prima frazione grazie ad Alessandro, bresciani che si illudono di poter portare a casa l’intera posta in palio ma vengono beffati a quattro minuti dal novantesimo dal pareggio firmato da Novelli.

Finisce invece senza reti la sfida del Tassara tra Breno e Crema. A mordersi le mani sono i camuni, che non sono riusciti a finalizzare la mole di gioco e le occasioni create sia nel primo sia nel secondo tempo

Il ko della domenica

Unica bresciana a non ottenere punti è il Ciliverghe, che cede 1-0 sul terreno del Sangiuliano City. Decide la rete di Barzago dopo 28 minuti di gioco.