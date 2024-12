Quaresmini e Maspero, amici nemici nel derby Ospitaletto-Ciliverghe

Giovanni Gardani

A cena insieme un mese fa e domenica sulle panchine delle bresciane avversarie: «Rispetto e voglia di vincere»

Sono stati a cena insieme nemmeno un mese fa. All’epoca Riccardo Maspero era senza squadra. Andrea Quaresmini, invece, era appena stato scalzato dal primo posto in classifica. Un mese dopo la vita è cambiata, non il rapporto di amicizia. E dopodomani, domenica, Ospitaletto-Ciliverghe di serie D sarà anche Quaresmini, che ha ritrovato il primato e staccato di 3 punti il secondo posto, contro Maspero, che ha ritrovato la panchina del Cili. L’incrocio Amici nemici, in un incrocio di ex, che parte d