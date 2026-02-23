Giornale di Brescia
Calcio dilettanti

Per il neo proprietario Lanzani guai giudiziari: notificato un doppio atto

Andrea Cittadini
Nel mirino della magistratura sono finiti i messaggi social con insulti pubblicati online
Massimiliano Lanzani - © www.giornaledibrescia.it
Guai con la giustizia per il neo proprietario del Palazzolo calcio Massimiliano Lanzani. Prima dell’ingresso allo stadio Rigamonti per assistere a Union Brescia-Pro Patria ieri sera è stato avvicinato dagli agenti della Polizia di Stato che gli hanno notificato un doppio atto.

L'avviso orale firmato dal questore - una misura di prevenzione personale «nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, finalizzata a invitarli a modificare la propria condotta» - e poi l’atto di conclusione indagine firmata dal pm Caty Bressanelli.

Lanzani risulta indagato per diffamazione aggravata nei confronti del prefetto Andrea Polichetti. Nel mirino della magistratura sono finiti i messaggi social con insulti pubblicati online in occasione della scelta del prefetto di vietare la trasferta dei tifosi bresciani in occasione del derby d’andata con l’Ospitaletto.

Argomenti
Pro PalazzoloMassimiliano Lanzani
