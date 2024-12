Mercato dilettanti: la Pro Palazzolo saluta Alessandro

Piacenza chiama, le bresciane di serie D rispondono. Perché è proprio la big emiliana (in grave difficoltà, ieri sconfitta per 6-1 dal Forlì nel girone D) ad animare il mercato tra entrate e uscite. Anzitutto va registrato un altro addio di peso alla Pro Palazzolo, che ha iniziato la rivoluzione. Cominciata con l’addio di Fabio Ceravolo, domenica nemmeno in panchina, prosegue con la rescissione di Danilo Alessandro, che ha salutato la società con un post sui social e che probabilmente tornerà a giocare nel centro Italia (il giocatore è romano). La Pro Palazzolo saluta così, nemmeno a fine andata, quello che sembrava all’inizio il tandem d’attacco designato.

I nomi

Ora, però, si cerca una punta, perché l’innesto di Cogliati non basta più, nonostante la presenza di Arras, Tremolada e Barwuah consenta al momento di dormire sonni tranquilli. Ma è probabile che il ds Zanardini piazzi il colpo da novanta a breve: il sogno è Carlo Manicone, 26 anni, che è proprio in forza al Piacenza, società che però – esattamente come la Pro Palazzolo, ora in ripresa – sta vivendo una delicata fase di passaggio e sta rivoltando la rosa come un calzino.

Altre mosse

Sempre a Piacenza gioca una vecchia conoscenza della nostra provincia, già a Desenzano, Ciliverghe e Breno, ossia Mattia Mauri, che l’anno scorso ha stravinto il campionato di D con la Clodiense, ma non sta riuscendo a ripetersi quest’anno. Mauri potrebbe interessare alla Pro Palazzolo, ma su di lui potrebbe piombare anche l’Ospitaletto, che già ci aveva provato in estate e che nel frattempo valuta la posizione di Amato Ciciretti, reduce da un infortunio muscolare.

Mattia Mauri, qui in maglia Lumezzane - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

E il Desenzano? Qui le sirene da Piacenza sarebbero in uscita. Gli emiliani, infatti, hanno chiesto informazioni su Giulio Camarlinghi, esterno offensivo venticinquenne, che nelle ultime due partite non ha trovato spazio dal via. E se il Piacenza proponesse uno scambio Mauri-Camarlinghi?

In Eccellenza

Si muove qualcosa anche in Eccellenza. La Bsv Garda ha trovato il nuovo allenatore, individuandolo in Edgardo Zanoli, già guida tecnica delle giovanili di Milan e Cremonese, dunque con un curriculum di tutto rispetto. Sempre la Bsv Garda è pronta a salutare il portiere Merigo, e cerca il colpo in mezzo al campo: Nicola Capitanio, 24 anni, alla Pro Sesto non sta trovando spazio e potrebbe tornare nella nostra provincia. Il Bsv Garda ci prova, ma un tentativo potrebbe farlo anche il CazzagoBornato, che del resto ha lanciato in Eccellenza il ragazzo. Infine il portiere Alessandro Picco va all’Atletico Offlaga in Prima categoria.