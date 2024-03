Il maltempo si abbatte sui campi del calcio dilettanti, almeno 30 partite rinviate

Vento e pioggia, che in questa domenica si sono abbattuti su tutto il territorio bresciano, hanno causato alcuni rinvii nei campionati dilettanti di calcio, dalla serie D fino alla Terza categoria.

Circa una trentina i match a cui non è stato dato il fischio d’inizio, soprattutto per via di terreni di gioco resi impraticabili.

Nei campionati maggiori, da segnalare in serie D il rinvio del big match Varesina-Pro Palazzolo, mentre in Eccellenza sono saltate per quanto riguarda le formazioni bresciane impegnate Casazza-Darfo, Carpenedolo-Ciliverghe e Scanzorosciate-Orceana.

In Promozione invece niente non si sono giocate tra le altre Vighenzi-Sported Maris e Vobarno-Sporting Brescia.