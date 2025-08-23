Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio dilettanti

Il Flero punta dritto alla promozione diretta in Prima categoria

Giovanni Naddeo
La rosa è stata rinforzata e la Seconda categoria, sulla carta, pare ampiamente alla portata
Il Flero di Seconda categoria - © www.giornaledibrescia.it
Il Flero di Seconda categoria - © www.giornaledibrescia.it
AA

Il pari contro il Remedello nella scorsa stagione ha impedito al Flero di fare il grande salto, ma adesso la squadra del presidente Claudio Comini pensa già in grande. La promozione in Prima categoria è l’obiettivo dei biancorossi bassaioli. Il diesse Alessio Spranzi ha perfezionato innesti di valore in sede di mercato, come la punta Demis Danesi dal Pontoglio, l’attaccante Mattia Gerri dalla Fionda Montenetto, Federico Honorati dalla Bettinzoli, Giovanni Offer dal Montirone, Marcello Telò dal Castelmella e Lorenzo Zani e Marco Volpi, entrambi dall’Oratorio San Michele Travagliato, mentre Filippo Pelati arriva dall’Under 21. La rosa ha ben 20 giocatori, un record per la categoria.

L’obiettivo

Alessio Spranzi è convinto della forza di questa squadra, affidata ancora all’esperto tecnico Davide Onorini: «Credo – afferma il dirigente – che la rosa a disposizione del nostro allenatore sia molto competitiva. Certamente ci sono avversari forti come il San Carlo Rezzato e il Borgosatollo, ma anche noi possiamo puntare direttamente alla promozione». Tradotto, significa che la promozione in Prima categoria senza passare attraverso le forche caudine dei play off è alla portata del Flero. «Penso proprio di sì - prosegue ancora il diesse biancorosso -,abbiamo fatto degli acquisti mirati e non temiamo nessuno».

Il tecnico Davide Onorini è sulla stessa lunghezza d’onda, anche se ammette che nel calcio bisogna sempre mantenere un briciolo di prudenza. «So di avere a disposizione un gruppo molto competitivo – afferma Onorini –, ma nel calcio è sempre il terreno di gioco a decidere. I giocatori arrivati sono esperti e bravi, ma ci sono anche gli avversari...». Il presidente Comini mostra grande fiducia nella squadra. «Abbiamo fatto un ottimo lavoro e in sede di mercato abbiamo acquistato elementi di qualità - sottolinea -. Ora spetta ai giocatori e al tecnico mostrare le capacità tecniche e tattiche». Gli avversari sono avvisati.

Organigramma

Presidente: Claudio Comini

Direttore sportivo: Alessio Spranzi

Allenatore: Davide Onorini

La rosa

Portieri: Stefano Baresi (1981), Giovanni Offer (1986, Montirone), Matteo Ghidini (2007).

Difensori: Francesco Bosio (2002), Filippo Ferrari (1997, Gambara), Davide Giubellini (1993), Davide Menabò (2001), Brian Rodriguez (1996), Marcello Telò (2000, Castelmella), Marco Volpi (2000, Oratorio San Michele), Lorenzo Zani (1995, Oratorio San Michele).

Centrocampisti: Davide Bove (1994), Matteo Lumini (1996), Daniel Pegoiani (2005), Nicola Soragna (1995), Paolo Trainini (1992), William Zini (1997).

Attaccanti: Demis Danesi (1991, Pontoglio), Matteo Ferroni (1991), Jacopo Francini (1994), Federico Honorati (2000, Bettinzoli), Luca Milanesi (1998), Christian Sabattoli (2004).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Calcio dilettantiSeconda categoriapresentazioni squadre 2025-2026Flero
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario