Il Flero punta dritto alla promozione diretta in Prima categoria

Il pari contro il Remedello nella scorsa stagione ha impedito al Flero di fare il grande salto, ma adesso la squadra del presidente Claudio Comini pensa già in grande. La promozione in Prima categoria è l’obiettivo dei biancorossi bassaioli. Il diesse Alessio Spranzi ha perfezionato innesti di valore in sede di mercato, come la punta Demis Danesi dal Pontoglio, l’attaccante Mattia Gerri dalla Fionda Montenetto, Federico Honorati dalla Bettinzoli, Giovanni Offer dal Montirone, Marcello Telò dal Castelmella e Lorenzo Zani e Marco Volpi, entrambi dall’Oratorio San Michele Travagliato, mentre Filippo Pelati arriva dall’Under 21. La rosa ha ben 20 giocatori, un record per la categoria.

L’obiettivo

Alessio Spranzi è convinto della forza di questa squadra, affidata ancora all’esperto tecnico Davide Onorini: «Credo – afferma il dirigente – che la rosa a disposizione del nostro allenatore sia molto competitiva. Certamente ci sono avversari forti come il San Carlo Rezzato e il Borgosatollo, ma anche noi possiamo puntare direttamente alla promozione». Tradotto, significa che la promozione in Prima categoria senza passare attraverso le forche caudine dei play off è alla portata del Flero. «Penso proprio di sì - prosegue ancora il diesse biancorosso -,abbiamo fatto degli acquisti mirati e non temiamo nessuno».

Il tecnico Davide Onorini è sulla stessa lunghezza d’onda, anche se ammette che nel calcio bisogna sempre mantenere un briciolo di prudenza. «So di avere a disposizione un gruppo molto competitivo – afferma Onorini –, ma nel calcio è sempre il terreno di gioco a decidere. I giocatori arrivati sono esperti e bravi, ma ci sono anche gli avversari...». Il presidente Comini mostra grande fiducia nella squadra. «Abbiamo fatto un ottimo lavoro e in sede di mercato abbiamo acquistato elementi di qualità - sottolinea -. Ora spetta ai giocatori e al tecnico mostrare le capacità tecniche e tattiche». Gli avversari sono avvisati.

Organigramma

Presidente: Claudio Comini

Direttore sportivo: Alessio Spranzi

Allenatore: Davide Onorini

La rosa

Portieri: Stefano Baresi (1981), Giovanni Offer (1986, Montirone), Matteo Ghidini (2007).

Difensori: Francesco Bosio (2002), Filippo Ferrari (1997, Gambara), Davide Giubellini (1993), Davide Menabò (2001), Brian Rodriguez (1996), Marcello Telò (2000, Castelmella), Marco Volpi (2000, Oratorio San Michele), Lorenzo Zani (1995, Oratorio San Michele).

Centrocampisti: Davide Bove (1994), Matteo Lumini (1996), Daniel Pegoiani (2005), Nicola Soragna (1995), Paolo Trainini (1992), William Zini (1997).

Attaccanti: Demis Danesi (1991, Pontoglio), Matteo Ferroni (1991), Jacopo Francini (1994), Federico Honorati (2000, Bettinzoli), Luca Milanesi (1998), Christian Sabattoli (2004).