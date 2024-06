Gran notturno di Maclodio, oggi la finale tra Edil Gea e Tecnocasa

Davanti a più di 1.500 spettatori, nessun ribaltone. Dopo i successi nelle sfide di andata di venerdì scorso, nella serata dedicata alle partite di ritorno del 45° Gran Notturno di Maclodio l’Edil Gea Castrezzato e la Tecnocasa/Fc Immobiliare/Bosco Regio/Csb Verolanuova difendono il vantaggio e approdano dunque alla finalissima di oggi.

Alle 22 si contenderanno loro il primo premio da 10mila euro nel torneo più longevo della provincia con diretta streaming sul nostro sito. Niente da fare per l’Artekromo Bal Lumezzane e per la Vibi Elettrorecuperi Piamborno, a cui spetta solo la lotta per il terzo posto (calcio d’inizio alle 21.10).