Gran notturno di Maclodio, la diretta della finale

Si sta per chiudere il cerchio. Preso il via il 3 giugno, stasera termina la 45° edizione del Gran notturno di Maclodio. Cresce dunque l’attesa per la proclamazione del vincitore, che si aggiudica un premio di 10mila euro: trionfante nel 2023, alle 22 la Tecnocasa/Fc Immobiliare/Bosco Regio/Csb Verolanuova difende il titolo conquistato nel 2023 contro l’Edil Gea Castrezzato.

Giocatori in campo

Negli «immobiliari» però la rosa potrebbe non essere al completo: pur contando su un Sodinha rimasto a lungo in panchina, capitan Cossetti – autentico trascinatore dei rossoneri - è vicino al forfait per un infortunio rimediato al piede. Qualora invece decidesse di stringere i denti, la speranza è di vederlo in campo in un entusiasmante duello contro Lleshaj. Allo stesso modo, parlando di singoli, è intrigante la sfida a distanza tra il portiere Acerbis e il collega (anche in versione di goleador) Offredi, senza dimenticare quelli fisici tra Botturi e Paris nonché tra Chiari e Bosis.

Certo è che, dopo un cammino immacolato (zero sconfitte per entrambe le contendenti nei precedenti impegni), solo una squadra esulterà al triplice fischio, con due tempi supplementari da 7 minuti ciascuno da disputarsi in caso di parità nei tempi regolamentari e poi eventualmente appellarsi alla consueta lotteria ai rigori. Soluzioni, queste, che si possono adottare anche per la gara valida per l’assegnazione del terzo e quarto posto tra la Vibi Elettrorecuperi Piamborno e l’Artekromo Bal Lumezzane, schierate sul rettangolo verde della «Bombonera» dell’oratorio bassaiolo alle 21.10, con telecronaca trasmessa in diretta streaming su questa pagina.

Assorbita in fretta la botta per il ko in semifinale, ora resta vivo l’ardore di salire quanto meno sul terzo gradino del podio. Così il team valgobbino si prepara ad hoc, caricando a dovere i vari Gherardi, Guerini, Mehic, Pontiggia e bomber Okou Okou. E lo stesso accade ovviamente per i camuni, che con Lucenti, Verzeni, Sorteni e Fenotti hanno tutte le carte in regola per fronteggiare alla pari gli avversari di turno.

Grande successo

Intanto si respira già aria di nostalgia: da sabato si procederà con lo smantellamento del dietro le quinte del torneo e fra gli organizzatori, preziosissimi per la riuscita dalla competizione, serpeggia inevitabilmente un po’ di sconforto. Umore, questo, comunque risollevato dall’ennesimo successo in termini di pubblico e spettacolo dal torneo più longevo della provincia, che si appresta ad eleggere la propria regina.