Gran notturno di Maclodio, la diretta della quinta serata

Si riparte. Dopo aver già bagnato il proprio esordio alla 45° edizione del Gran Notturno di Maclodio, stasera quattro formazioni tornano in campo con un “etichetta” specifica. E, come sempre, le emozioni vengono trasmesse in diretta streaming su questa pagina a partire dalle 21.10 (minuto più, minuto meno).

Il programma odierno vede così da un lato la Bovisasca Sp Trasporti Milano affrontare il Caffè Ambrosia / Sushi Zen Rezzato. Reduci dal ko nelle rispettive gare d’esordio, tanto la squadra che vanta in rosa elementi della Lucchese di serie C (Vincent De Maria e Manuel Alagna) quanto gli avversari che fanno affidamento sul fiuto del gol di Baba Seck (ex tra le altre del Ghedi di Eccellenza qualche anno fa) lottano per evitare l’eliminazione. Un destino, questo, che tocca chi viene appunto sconfitto nei tempi regolamentari, ai supplementari o ai rigori. Animo ben diverso per quanto riguarda poi la Tecnocasa / Fc Immobiliare / Bosco Regio / Csb Verolanuova e l’Hotel Alla Sosta / Studio dentistico dottor Giulino / Equipe Training Lab / Secure Door Villaggio Violino.

Forti del successo al debutto, il match alle 22 che vede opposto il team degli "immobiliari" (campioni nel 2023 e con il talento di Felipe Sodinha come asso nella manica da schierare al momento opportuno) e quello guidato dal tandem Davide Panina-Davide Ghidini della Bedizzolese è un ulteriore step verso la finale qualora arrivasse il secondo successo di fila. Chi cede l’onore delle armi può invece rientrare in pista, passando delle forche caudine del tabellone dei perdenti.