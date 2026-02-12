Un altro bresciano in Kings League: Bardelloni firma con gli Zebras

Dopo Giovanni Valtulini, Sergio Cruz Pereira, Luca Bonzi e Stefano Cossetti, un altro bresciano si aggiunge ai partecipanti alla Kings League. E il nome, per la nostra provincia, è di quelli che fanno rumore: l’attuale bomber del Montirone di Prima categoria Emanuele Bardelloni – ex professionista con le maglie tra le altre di Real Vicenza, Forlì, Pergolettese e Trento, nonché attuale capocannoniere del campionato con 19 centri a referto – approda nel mercato invernale alla corte degli Zebras, club presieduto dall’influencer Luca Campolunghi (3 milioni di follower su TikTok e quasi 1 milione su Instagram) e dove Manuel Pascali ricopre il nuovo direttore sportivo.

Gli scenari

Pare proprio che proprio quest’ultimo abbia spinto per avere in rosa l’attaccante classe ’90, con cui si è confrontato nell’annata 2020/2021, quando i due vestivano rispettivamente le maglie di Fanfulla e Crema in serie D.

Conoscendone la fame di gol e la brama di vincere – ben risaputa e comprovata anche nei tornei notturni della provincia – difficile che il centravanti abbandoni ora sul più bello il suo Montirone, ovvero la squadra di casa che ha abbracciato l’estate scorsa con il chiaro obiettivo di condurla in Promozione.

Più facile pensare invece che riesca a conciliare entrambe le competizioni (calcio a 11 e calcio a 7 della Kings League), per cercare di conquistare una doppia corona, che ne esalti le doti di bomber a tutti gli effetti.