Giornale di Brescia
Calcio dilettanti

In serie D tre punti pesanti per il Rovato Vertovese

Fabio Tonesi
Battuta la Trevigliese, il Desenzano riprende la Pro Sesto e il Palazzolo è bloccato dal fanalino Tuttocuoio, ko il Breno
Il Rovato Vertovese festeggia i tre punti contro la Trevigliese - Instagram Rovato Vertovese - © www.giornaledibrescia.it
Sorride solo il Rovato Vertovese nella decima giornata di serie D. I franciacortini dimenticano la scoppola di Sesto San Giovanni vincendo nel finale lo scontro salvezza con la Trevigliese (2-1). Sempre nel girone D pareggi dal sapore differente per il Desenzano (2-2 in rimonta nello scontro in quota con la Pro Sesto) e per il Palazzolo (1-1 col fanalino Tuttocuoio), nel gruppo B la striscia positiva del Breno si ferma a Caldiero.

Rovato Vertovese di carattere

Pesano parecchio i tre punti raccolti a porte chiuse dal Rovato Vertovese contro la Trevigliese. Nello scontro salvezza con i bergamaschi, i ragazzi di Mauro Belotti hanno la meglio con il rigore di capitan Messedaglia e il gol nel finale di Basani dopo il pareggio ospite.

Desenzano resta in corsa

Pareggia ma è sempre a -2 dalla vetta il Desenzano, che sforna una prova di carattere contro la Pro Sesto. Sotto 0-2 nel primo tempo contro la seconda forza del campionato, accorciano prima del riposo con Gabbianelli e pareggiano subito dopo l’intervallo con Procaccio essendo così ora a -2 dalla Pistoiese, nuova capolista con il successo sull'ex leader Lentigione.

Pro Palazzolo a rilento

Va veloce con le grandi, ma fatica con le piccole la Pro Palazzolo che non va oltre l’1-1 interno con il Tuttocuoio ultimo in classifica. Non basta la rete di Minessi al 33’, perché l’undici di Didu è raggiunto poco dopo dai toscani con Bardini.

Breno, stop dopo 3 turni

A Caldiero Terme si interrompe la mini-serie utile del Breno, battuto 2-1. Veronesi avanti una prima volta con Orfeini, i camuni ritrovano la parità con Senatore a inizio ripresa ma incassano il gol di Parisi quando già erano in dieci per l'espulsione di Bigolin. Il Caldiero aggancia così il Breno, scivolati a -3 dai play off.

