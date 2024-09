Calcio dilettanti: i risultati e le fotogallery dai campi bresciani

Nuova stagione, vecchie (belle) abitudini: con la ripresa dell’attività agonistica dei dilettanti, riparte anche la pubblicazione delle fotogallery che immortalano le gesta dei giocatori nostrani dai vari campi da calcio del Bresciano.

Gli scatti sono dei fotografi e delle fotografe dell’agenzia NewReporter.

Serie D

Serie D: Ospitaletto-Castellanzese 2-0 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

In serie D, la prima in categoria dell’Ospitaletto a 25 anni dall’ultima volta è bagnata da una bella vittoria «all’inglese» (2-0) sulla Castellanzese: Messaggi e Guarneri firmano il 2-0 allo stadio «Gino Corioni».

Eccellenza

Eccellenza: Darfo Boario-Rovato Vertovese 2-2 - Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Il primo derby in Eccellenza del 2024/25 non ha invece né vinti né vincitori: Darfo Boario e Rovato Vertovese impattano infatti sul 2-2. Per i neroverdi a segno l’accoppiata Valotti-Mbengue, mentre per i franciacortini (accorpati ai bergamaschi della Vertovese) ecco gli spunti di Ballabio e Belotti.

Promozione

Promozione: Rezzato-Virtus Aurora Travagliato 1-0 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

L’esordio in Promozione della Virtus Aurora Travagliato non va come sperato: il Rezzato difende egregiamente il «fattore casa» e s’impongono tra le mura amiche per 1-0 con il gol decisivo di Diene.

Prima categoria

Prima categoria: Roncadelle-Atletico Offlaga 1-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Nel girone F di Prima categoria, la gara d’esordio del neopromosso Atletico Offlaga è felice: il team bassaiolo di Gala espugna il Roncadelle con un 2-1 in proprio favore. Per i rossoblù ci sarà tempo per rifarsi.

Prima categoria: Gambara-Voluntas Montichiari 0-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

E parlando ancora di Bassa, prevale una grande «x» nel faccia a faccia che ha messo di fronte il Gambara e la Voluntas Montichiari: 0-0 recita il risultato consegnato agli archivi per quanto riguarda il girone G.

Seconda categoria

Seconda categoria: Virtus Manerbio-Azzurra Calvina 1-5 - Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Nel girone E di Seconda categoria parte col piede giusto (e sull’acceleratore) l’Azzurra Calvina, rifilando un sonoro 5-1 sulla Virtus Manerbio.

Seconda categoria: Roè Volciano-Benaco Salò 2-0 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Allo stesso modo, esordio positivo nel girone F per il Roè Volciano: nella sfida «fratricida» alla Benaco Salò, i locali ottengono un successo per 2-0.