Play off, play out, gioie e retrocessioni: la domenica sui campi da calcio nelle nostre fotogallery

Il calcio a volte può essere dolce, a volte amaro. La differenza sta tutta nelle sfide valide per la promozione o la retrocessione, dopo una stagione vissuta tra alti e bassi. In questa pagina, grazie all’agenzia New Reporter, riportiamo uno spaccato di quanto accaduto nella giornata odierna.

Serie D

Eccellenza: il Desenzano batte la Pro Palazzolo e vola in finale play off - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Il Desenzano esulta, la Pro Palazzolo rimane nello sconforto: ecco i volti all’opposto del derby di serie D che, con il successo in trasferta (3-1), vede i gardesani accedere alla finale play off del girone B contro la Varesina (si gioca domenica prossima al Tre Stelle). I franciacortini, invece, con la sconfitta maturata davanti a circa 900 persone, chiudono qua la propria stagione.

Il Breno difende i play out, 1-1 contro lo Cjarlis Muzane - SPORT CALCIO SERIE D PLAY OUT BRENO CJARLINS MUZANE NELLA FOTO FESTEGGIAMENTI FINALI scaroni@newreporter - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Volti sorridenti anche per il Breno: i camuni agguantano un’1-1 in rimonta e difeso ai supplementari contro lo Cjarlis Muzane consente di difendere la categoria ai play out del girone C di serie D.

Un obbiettivo, questo, sfuggito al contrario all’Atletico Castegnato: il passo falso in trasferta (0-2 al passivo) incassato contro la Luparense costringe il team franciacortino a salutare la quarta serie nazionale e tornare dopo solo un anno in Eccellenza.

Eccellenza

Il Ciliverghe pareggia contro l'Orceana e va in finale play off - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

La contesa chiusa senza reti con l’Orceana (0-0) fa poi felice il Ciliverghe: vantando un miglior piazzamento nella regular season rispetto ai rivali, i gialloblù dell’hinterland strappano il pass per disputare la finale play off del girone C di Eccellenza, dove se la vedranno tra le mura amiche con i bergamaschi della Vertovese (vincente per 1-0 sul Rovato).



Promozione

Delusione Borgosatollo: torna in Prima categoria - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Nei play out di Promozione, il Borgosatollo era chiamato ad un’impresa quasi titanica: ribaltare lo 0-3 subito all’andata dalla Cividatese. Purtroppo la «remuntada» dei biancorossi non ha avuto effetto pieno: il successo di misura (1-0) messo in archivio di fronte la formazione orobica non è sufficiente per evitare la caduta in basso. Si torna, insomma, in Prima categoria.



Prima categoria

Finale play off: il Gussago batte il Castrezzato 4-2 - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Guardando poi alla finale play off del girone F, il trionfo da «corsaro» del Gussago sul Castrezzato (4-2) emette un verdetto insindacabile: i biancorossi sono iscritti ufficialmente al terzo turno della post season, con grosse chance di ripescaggio al «piano superiore».



Seconda categoria

Il Ponte Zanano batte l'Eden Esine nella finale play off - Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Allo stesso modo, anche il Ponte Zanano è legittimato a posare lo sguardo un gradino più su, in virtù della vittoria (2-1) sull’Eden Esine nella finale play off del girone D di Seconda categoria.