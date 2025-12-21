Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio dilettanti

Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

Marco Zanetti
Torna puntuale come ogni domenica l’appuntamento con gli scatti delle sfide in provincia, viste attraverso l’obiettivo dei fotografi New Reporter
L'esultanza dell'Atletico Offlaga dopo uno dei due gol di Sodinha - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
L'esultanza dell'Atletico Offlaga dopo uno dei due gol di Sodinha - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
AA

Nel giorno del solstizio d’inverno, cala il sipario sulla prima parte di stagione del calcio dilettantistico bresciano. Prima di concedersi una pausa per ricaricare le pile nella pausa natalizia, ecco alcuni scatti direttamente dai campi della provincia immortalati dai fotografi di New Reporter.

Eccellenza

  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario
    Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

In Eccellenza si registra l’ennesimo acuto della matricola Pavonese: grazie al gol di Faye Pape, la formazione neopromossa matura un successo di misura sul Darfo Boario (1-0) e chiude – a sopresa – il 2025 ad un solo punto di distanza dalla capolista Soncinese.

Promozione

  • Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno
    Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno
    Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno
    Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno
    Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno
    Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno
    Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno
    Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno
    Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno
    Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno
    Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno
    Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno
    Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno
    Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno
    Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno
    Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno
    Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno
    Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno
    Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno
    Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno
    Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno
    Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Il Lodrino sgambetta il Vobarno, reduce da una serie di 8 risultati utili. I padroni di casa dettano legge e archiviano la pratica con un 2-0 in proprio favore.

Prima categoria

  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese
    Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it

Nel girone F il Roè Volciano non riesce a far valere il fattore casa: la Castenedolese è infatti corsara e supera i gardesani con un rotondo successo (2-0).

  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
  • Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga
    Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Anche l’Atletico Offlaga vince 2-0 nella sfida esterna disputata con il Gambara e valida per l’ultimo turno del 2025 del girone G. Qui, nello specifico, la vittoria del team ospite è firmata dalla doppietta di Sodinha.

Seconda categoria

  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
  • Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo
    Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Con un incredibile uno-due in zona Cesarini, l’Odolo ribalta il vantaggio dell’Urago Mella e si aggiudica l’intera posta in palio per 2-1. Nonostante fosse già stato aritmeticamente messo al sicuro domenica scorsa, il titolo di campione d’inverno della squadra valsabbina così assume maggior valore e garantisce un’ulteriore spinta per quel che verrà nelle gare di ritorno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
fotogallerycalcio dilettanti
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario