Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

Nel giorno del solstizio d’inverno, cala il sipario sulla prima parte di stagione del calcio dilettantistico bresciano. Prima di concedersi una pausa per ricaricare le pile nella pausa natalizia, ecco alcuni scatti direttamente dai campi della provincia immortalati dai fotografi di New Reporter.

Eccellenza

Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Darfo Boario - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

In Eccellenza si registra l’ennesimo acuto della matricola Pavonese: grazie al gol di Faye Pape, la formazione neopromossa matura un successo di misura sul Darfo Boario (1-0) e chiude – a sopresa – il 2025 ad un solo punto di distanza dalla capolista Soncinese.

Promozione

Promozione, gli scatti di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Il Lodrino sgambetta il Vobarno, reduce da una serie di 8 risultati utili. I padroni di casa dettano legge e archiviano la pratica con un 2-0 in proprio favore.

Prima categoria

Prima categoria, gli scatti di Roè Volciano-Castenedolese - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it

Nel girone F il Roè Volciano non riesce a far valere il fattore casa: la Castenedolese è infatti corsara e supera i gardesani con un rotondo successo (2-0).

Prima categoria, gli scatti di Gambara-Atletico Offlaga - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Anche l’Atletico Offlaga vince 2-0 nella sfida esterna disputata con il Gambara e valida per l’ultimo turno del 2025 del girone G. Qui, nello specifico, la vittoria del team ospite è firmata dalla doppietta di Sodinha.

Seconda categoria

Seconda categoria, gli scatti di Urago Mella-Odolo - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Con un incredibile uno-due in zona Cesarini, l’Odolo ribalta il vantaggio dell’Urago Mella e si aggiudica l’intera posta in palio per 2-1. Nonostante fosse già stato aritmeticamente messo al sicuro domenica scorsa, il titolo di campione d’inverno della squadra valsabbina così assume maggior valore e garantisce un’ulteriore spinta per quel che verrà nelle gare di ritorno.