Calcio dilettanti: i risultati e le fotogallery dai campi bresciani

Come ogni domenica, si rinnova l’appuntamento con il calcio dilettanti bresciano, immortalato dagli scatti dell’agenzia fotografica New Reporter. Qui potete rivedere gli scatti di domenica scorsa.

Eccellenza

In Eccellenza, l’Atletico Cortefranca cercava punti per risalire la china contro la Bedizzolese. Il campo ha però parlato e ha dato ragione agli ospiti granata, vittoriosi per 2-1 sui franciacortini di casa.

Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

E, ancora: alla caccia di un posto al sole per i play off, ecco l’Orceana affrontare la capolista Ospitaletto, in cerca di un riscatto dopo il primo ko stagionale. Alla fine ne è uscito un pareggio senza reti 0-0, che accontenta forse maggiormente i bassaioli.

Foto New Reporter Zanotti © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanotti © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanotti © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanotti © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanotti © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanotti © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanotti © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanotti © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanotti © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanotti © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanotti © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanotti © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanotti © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanotti © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanotti © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanotti © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanotti © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanotti © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanotti © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanotti © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Zanotti © www.giornaledibrescia.it

Promozione

In Promozione, partita agli opposti tra La Sportiva Ome e la Vighenzi: i franciacortini erano relegati nei bassifondi del girone D e, loro malgrado, qui vi restano dopo aver subito un ko (2-0) contro i gardesani, sempre in fuga verso il salto diretto in Eccellenza.

Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Pasquali © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria

Nel girone G di Prima categoria, la Verolese - con la guida di mister Scarpellni - sembra aver ripreso la propria marcia davanti a tutti: stavolta ne fa le spese la Voluntas Montichiari, che deve cedere il passo ai biancoblù, capaci di mettere a referto un 2-1 in trasferta sul sintetico del Montichiarello.

Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Palpitazioni a mille, inoltre, nel girone F di Prima categoria: navigando entrambe in acque poche tranquille, tanto il Sirmione Rovizza quanto la Castenedolese bramavano un risultato positivo nel faccia a faccia. Al termine della contesa il team dell’hinterland prevale per 3-2 sui padroni di casa.