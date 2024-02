Calcio dilettanti: i risultati e le fotogallery dai campi bresciani

Il mese più corto dell’anno è quasi agli sgoccioli. Prima di salutarlo, però, ci regala giusto una bella «scorpacciata» di emozioni del calcio nostrano.

Di seguito ecco i gesti tecnici, le smorfie, le maglie variopinte e – naturalmente – i gol di alcune partite terminate qualche ora fa, seguite da vicino grazie all’agenzia di fotografi New Reporter. Qui potete rivedere gli scatti di domenica scorsa.

Eccellenza

Eccellenza: Ospitaletto-Rovato 0-3 - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

In Eccellenza, obiettivi puntati sul derby franciacortino, dove la capolista Ospitaletto cade per la prima volta in campionato (dopo 23 risultati utili positivi): secco e inappellabile il 3-0 con cui il Rovato dà scacco matto alla capolista (qui tutta la fotogallery).

Promozione

Promozione: Rezzato Dor-Borgosatollo 0-2 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

In Promozione, invece, ecco l’attenzione si è rivolta principalmente alla sfida dell’hinterland, con il Borgosatollo capace di espugnare il campo del Rezzato Dor con un punteggio «all’inglese» (2-0) (qui tutta la fotogallery).

Prima categoria

Prima categoria: Castenedolese-San Michele Travagliato 3-2 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Per il girone F di Prima categoria, poi, la Castenedolese ha dato vita ad una bella battaglia calcistica contro il San Michele Travagliato, riuscendo a prevalere di misura (3-2) (qui tutta la fotogallery).

Seconda categoria

Seconda categoria: Montirone-Calcistica Valtenesi 2-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Chiude la carrellata di immagini odierne il match che vede il Montirone proseguire la propria corsa in vetta alla classifica, superando anche la Calcistica Valtenesi con un 2-0 a referto (qui tutta la fotogallery).