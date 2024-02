Calcio dilettanti: i risultati e le fotogallery dai campi bresciani

Sebbene la Quaresima sia iniziata da qualche giorno, i «calciofili» non sono mai sazi di pallone. Non ne possono proprio fare a meno. Per soddisfare dunque il loro palato, ecco qui come al solito una ricca riproposizione degli scatti dell’agenzia fotografica New Reporter per testimoniare quanto accaduto oggi pomeriggio sui campi bresciani.

Eccellenza

Eccellenza: Pavonese-Carpenedolo

In Eccellenza lo sguardo è ricaduto su Pavonese-Carpenedolo. Qui dove una punizione magistrale di Minotti e un contropiede finalizzato da Simone Inverardi firma il successo esterno (2-0) in favore degli ospiti guidati da Inverardi, lasciando nei bassifondi i rossoneri allenati da Volpi.

Promozione

Promozione: San Pancrazio-Rezzato Dor

In Promozione, il San Pancrazio non regge all’urto del Rezzato: la squadra di Filisetti è corsara ed espugna i gialloneri con un successo di misura (1-0), grazie alla rete di Tracconaglia.

Prima categoria

Prima categoria: Real Castenedolo-Aurora Travagliato

Nel girone F di Prima categoria, il Real Castenedolo mette a segno il colpo grosso di giornata e manda ko l’Aurora Travagliato per 2-1. Per la formazione di Santini il primato comunque non è in discussione: perde anche il Calcinato, che rimane dunque a -7 punti dalla vetta presidiata dai biancorossi.

Seconda categoria

Seconda categoria: Atletico Offlaga-Pontogliese

Nel girone F di Seconda categoria, l’attenzione non poteva che ricadere sul big match fra l’Atletico Offlaga e la Pontogliese. Il risultato alla fine premia i gialloverdi di Polini che, con il 2-1 in trasferta, possono issarsi in cima alla classifica, scalzando dal trono proprio la squadra battuta oggi.