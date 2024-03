Calcio dilettanti: i risultati e le fotogallery dai campi bresciani

La seconda domenica di marzo regala alcune sorprese sui campi da calcio bresciani: per qualcuno riapre i giochi per ambire alla vittoria del campionato e non manca chi può già celebrarla.

Grazie al lavoro dei fotografi dell’agenzia New Reporter, scopriamo cosa è successo nel dettaglio oggi sui campi della nostra provincia. Qui si possono rivedere le fotografie della scorsa domenica.

Eccellenza

Eccellenza: Ciliverghe-Atletico Cortefranca 3-0 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

In Eccellenza, c’erano in palio punti per obiettivi diametralmente opposti per Ciliverghe e Atletico Cortefranca. Al termine del faccia a faccia, le speranze di play off dei gialloblù con un 3-0 a referto sui rivali si fanno maggiormente concrete. Per i franciacortini resta invece complicata l’uscita dai play out (qui la fotogallery completa).

Promozione

Promozione: Cellatica-Vighenzi - Foto New Reporter Scaroni © www.giornaledibrescia.it

Grande attesa, inoltre, per la sfida d’alta classifica di Promozione. Qui dove la capolista Vighenzi rimedia una sconfitta di misura (1-0) contro il Cellatica, diretto inseguitore e ora attardato di 4 punti. Così i gialloblù rimettono nel mirino il trono dei gardesani, con una gara comunque ancora da recuperare (qui la fotogallery completa).

Prima categoria

Prima categoria: Real Castenedolo-Castenedolese 0-3 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Nel girone F di Prima categoria come non concentrarsi sulla «stracittadina» dell’hinterland: alla fine nel «derbissimo» contro i cugini del Real Castenedolo, la Castenedolese schianta gli avversari con un netto 3-0 (qui la fotogallery completa).

Prima categoria: Pralboino-Verolese 0-2 - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Nel girone G, poi, un’altra partita interessante vede il Pralboino opposto alla capolista Verolese nel derby bassaiolo. E qui la «cura Scarpellini» per la squadra di Verolanuova continua a dimostrarsi efficace: quinto successo in altrettanti impegni con il nuovo tecnico. Stavolta a pagarne le spese è la formazione di Pesciaioli, affossata dalle reti di Grandi e Ambrosio (2-0) (qui la fotogallery completa).

Terza categoria

Terza categoria: San Vigilio-CazzagoBornato XXI 1-4 - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Benché siamo solo a metà marzo, sembra che qualcuno avesse fretta di stappare lo spumante: è il caso del CazzagoBornato XXI che, superando per 4-1 il San Vigilio, mette il titolo aritmeticamente in cassaforte si laurea campione nel girone A di Terza categoria. Con 11 punti da recuperare e solo 3 turni a disposizione, il Capriolo non può più colmare il distacco dai gialloblù (qui la fotogallery completa).