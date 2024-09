Calcio dilettanti: i risultati e le fotogallery dai campi bresciani

Gol e emozioni: l’equazione è sempre quella quando si parla di calcio dilettanti. E, anche stavolta, vi regaliamo qualche scatto dai campi bresciani grazie ai fotografi dell’agenzia New Reporter.

Qui potete trovare le fotogallery della scorsa domenica.

Eccellenza

Eccellenza: CazzagoBornato-Atletico Castegnato 2-2 - Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

In Eccellenza fari inevitabilmente puntati sul derby franciacortino, dove non è certo mancato lo spettacolo e il divertimento: la contesa si chiude infatti sul 2-2. Prima Marinaci porta in avanti i gialloblù e Tettamanti pareggia i conti, quindi altro botta e risposta nella ripresa tra Vitari e Marrazzo.

Promozione

Promozione: Vobarno-Pavonese 0-0 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Altra sfida intrigante in Promozione tra due big del girone D, ma fra il Vobarno e la Pavonese prevale solo l’equilibrio: 0-0 al triplice fischio tra le due contendenti.

Prima categoria

Prima categoria: Chiari-Castrezzato 4-1 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Spostando poi lo sguardo al girone F di Prima categoria, ecco il Chiari difendere le mura amiche mettendo a referto un perentorio successo interno per 4-1 ai danni del Castrezzato.

Prima categoria: Montirone-Paitone 0-1 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Al contempo, il Paitone si rivela invece corsaro sul campo del Montirone: agli ospiti basta un guizzo per portare il risultato dalla propria parte e chiudere dunque sull’1-0 la sfida.

Seconda categoria

Seconda categoria: Passirano Camignone-Nuova Camunia 1-1 - Foto New Reporter Zanardini © www.giornaledibrescia.it

Nel girone D di Seconda categoria non vi sono né vinti né vincitori nel match che ha visto opposti il Passirano Camignone e la Nuova Camunia: i locali passano in vantaggio con Diouf, ma si fanno riacciuffare in avvio di ripresa dai camuni con Guzza. Lo scontro termina così sull’1-1.

Seconda categoria: Flero-Castelmella 1-1 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Stesso epilogo fermo sulla x, inoltre, per Flero-Castelmella: anche tra loro la partita si conclude sull’1-1. Va comunque ricordato che queste formazioni sono inserite nel girone E.