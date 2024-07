Brescia Baseball sempre in trasferta: «Dura sopravvivere così»

Il vicepresidente Stefano Sbardolini: «Da quando il Cus ci ha tolto il vecchio campo di via Brianze non giochiamo più in città. Cantoni si sta muovendo, ma occorre fare in fretta»

Giocatori di baseball nel vecchio campo di via Branze - © www.giornaledibrescia.it

C’è una squadra, a Brescia, che da più di quattro anni non può disputare in casa le proprie partite. È il Brescia Baseball del vicepresidente Stefano Sbardolini: «Il 2019 è stato l’ultimo anno in cui abbiamo giocato sul campo di via Brianze» racconta. Baseball, a Brescia dopo cinque anni il diamante è un miraggio Nel 2020 Nell’immediato post-Covid è cambiato tutto: «Il baseball fu uno dei primi sport a ripartire dopo le chiusure. Proprio in quel frangente il Cus ci impedì di continuare a giocare