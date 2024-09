Tutti vogliono Poeta: «L’affetto che ricevo mi dà molta fiducia»

Tutti pazzi per Peppe Poeta. È lui la vera star della vittoria dei record al PalaLeonessa. La Germani, con i 118 punti messi a segno, eguaglia un record che resisteva dal 1987. I tifosi sono assiepati fuori dalla sala stampa per celebrare il coach di Battipaglia.

La serata è iniziata con l’abbraccio della madre scortata da due tifosi d’eccezione come Bruno Cerella e Tommy Marino. Il club l’ha omaggiata con un mazzo di fiori. Poi, ecco l’abbraccio con Giuseppe.

Le parole

Tutta l’emozione del coach viene fuori quando si accende il microfono, nel dopogara. «Voglio solo ringraziare tutti. Dai ragazzi ai tifosi, alla stampa. Fin dal giorno uno mi sono sentito supportato – spiega il campano – . Tutto questo mi ha dato una grande fiducia, E poi i miei ragazzi... hanno giocato una partita incredibile. Avevo chiesto loro due cose. La prima era limitare le palle perse, e ci sono riusciti. Poi, siamo andati in post basso e siamo riusciti a far del male. Bilan e Della Valle ci hanno preso per mano, ma tutti i giocatori scesi in campo hanno dato un grande contributo. Ci sono comunque ancora tante cose da migliorare, ad iniziare dalla difesa. Dobbiamo crescere».

L’8 ottobre 2006 e il 29 settembre 2024 sono due date da tenere negli album dei ricordi. «Non è ancora il momento di dedicare. Ricordo bene quel giorno, è stato il mio esordio in serie A. Si tratta di due cose molto diverse. L’adrenalina è quella da farfalle nello stomaco. Ringrazio di cuore Mauro Ferrari per questo regalo che mi ha fatto omaggiando mia mamma con un mazzo di fiori. La famiglia per me è tutto. Ringrazio anche loro, anche se il momento delle celebrazioni e delle dediche spero arrivi più avanti».

Il lavoro ha pagato fin da subito. «Questo grazie al mio staff. Il record storico di punti segnati? Che spettacolo. È ovviamente una vittoria speciale. Mancano però 29 partite e guardiamo avanti. Questa è una squadra bella da vedere e gioca insieme. Procediamo passo per passo. Ora godiamoci questo momento, da martedì focus su Scafati».

La serata finisce con i cori della curva e con l’abbraccio di chiunque gli passi vicino. Buonissima la prima per «Peppiniello» da Battipaglia e per la nuova Germani.