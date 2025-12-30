Giornale di Brescia
Basket

Trapani: tre punti di penalizzazione e Antonini inibito due anni

La squadra siciliana punita dopo le minacce di non presentarsi a Bologna per il match di campionato: scende a 12 punti
Uno scatto di Trapani
Tre punti di penalizzazione per Trapani e due anni di inibizione al presidente Valerio Antonini. Questo quanto deciso dalla Federazione dopo le minacce di non presentarsi a Bologna per il match di campionato. Trapani, che già aveva avuto 5 punti di penalizzazione, scende a quota 12 in classifica.

Argomenti
Germani Pallacanestro BresciaTrapani Shark
