Serie C: gran derby tra Manerbio e Gussago

Nella quarta giornata di serie C, tutti gli occhi saranno puntati sullo scontro al vertice tra Manerbio e Gussago. Le due capoliste si affronteranno al PalaMario: chi vince sarà in vetta in solitaria.

Sabato, ad aprire il girone H saranno, alle 18.15, Ospitaletto e Pisogne. Entrambe le squadre dovranno affrontare una trasferta impegnativa nel bergamasco: il Cxo, dopo la prima vittoria stagionale, tenterà il bis affrontando il Gorle, mentre i sebini, ancora privi di successi, punteranno sulla classe di Bianchi contro la Seriana.

Il derby

Manerbio e Gussago scenderanno sul parquet alle 18.30. I lupi si presentano alla sfida con il vento in poppa, avendo fin qui dominato gli avversari con uno scarto medio superiore ai 20 punti. Contro lo Yes Basket, però, peseranno molto le assenze di Bona, fermato da un problema alla caviglia, e di Giaveno, bloccato da un ematoma alla coscia. «Alla gara mancheranno due giocatori di fondamentale importanza, con cui stavamo cercando un equilibrio – esordisce coach Maxi Moreno –. Gussago è una squadra ben allenata e molto solida: ogni giocatore ha un ruolo preciso e lo svolge nel migliore dei modi. La chiave della partita sarà il controllo dei rimbalzi, e dovremo essere bravi nei tagliafuori per evitare di concederne troppi offensivi. In attacco, senza Bona e Giaveno, dovremo affidarci a chi di noi è in giornata».

I franciacortini arrivano al derby con il pesante addio, per problemi personali, di Malik Bullock. «È un ragazzo speciale, che ha legato con tutti all’interno della società e doverlo salutare è molto doloroso – spiega coach Guindani –. Incontriamo Manerbio in una situazione di difficoltà: senza Outmane e, probabilmente, Copeta. Dovremo puntare sulla nostra solidità difensiva e sul muovere bene il pallone in attacco. Loro hanno tanto talento e giocatori esperti, ma noi venderemo cara la pelle».

Mazzano e Chiari

Mazzano chiuderà la giornata di sabato, alle 20.15, sul campo di Bottanuco. La Nbb, reduce dalla sconfitta contro Casalasco, proverà a rialzare subito la testa, affidandosi ai suoi campioni.

Nel posticipo domenicale, invece, Chiari affronterà Viadana alle 18. Nel Mantovano, la truppa di coach Blasizza cercherà di tornare in carreggiata dopo la bruciante sconfitta, all’overtime inflitta dal Gorle.