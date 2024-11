Basket serie C: due derby nel nuovo turno, Gussago a Gorle

Il countdown è quasi terminato: si apre la nona giornata di serie C. Dopo quasi un terzo di gare disputate, la parola chiave del girone H è «equilibrio». Finora nessun match ha avuto un esito scontato e le due capolista, Romano e Seriana, si affronteranno per la prima posizione.

Apre Gussago

Domani, sabato alle 18.15, sarà Gussago ad aprire le danze. I franciacortini, dopo tre derby consecutivi, andranno a Bergamo sul parquet di Gorle. Coach Guindani cerca continuità e si affida al «dynamic duo» formato da Fossati e Veronesi.

Mazzano, Pisogne e Cxo

Palla a due alle 21 per il derby Mazzano-Pisogne e Ospitaletto-Casalasco. La Nbb ha faticato molto sul campo di Ospitaletto nell’ultima giornata, interrompendo la striscia di vittorie. Per la formazione di coach Lovino, ora è vietato sbagliare sul parquet amico. «Contro il Cxo abbiamo sbagliato molti tiri che solitamente realizziamo – esordisce il coach –. Pisogne inizialmente ha fatto fatica ad adattarsi al nuovo campionato, ma sta trovando fiducia. Hanno dei giocatori molto importanti per la categoria e dovremo giocare una partita di alto livello per tornare alla vittoria».

I lacustri stanno crescendo di partita in partita, spinti dal tandem Bianchi-Caramatti. I due esterni contribuiscono in modo determinante in fase offensiva, realizzando complessivamente 34.8 punti su 67.8 di squadra. «Vincere due partite così importanti in casa ha dato molta fiducia ai ragazzi – afferma coach Tritto –. Mazzano è una delle migliori squadre del girone, ma vogliamo provarci limitando le loro caratteristiche principali».

Ospitaletto, dopo l’impresa Mazzano, affronterà davanti al proprio pubblico Casalasco. I cremonesi hanno un roster molto profondo, guidato da Dimitrov, il miglior realizzatore della competizione con 22.8 punti per partita. Coach Di Matteo dovrà affidarsi ai suoi campioni per trovare altri due punti di cruciale importanza.

Chiari e Manerbio

Il posticipo domenicale, con palla a due alle 18, vedrà in campo Chiari e Manerbio. I clarensi di coach Blasizza arrivano al derby dopo due prestazioni di altissimo livello, pur non essendo riusciti a muovere la classifica. Grazie alla sua abilità nell’aprire il campo, De Martin sarà l’ago della bilancia del Pentavac per mettere in difficoltà i lupi. «Hanno la miglior difesa del campionato e sono una squadra fortissima – ammette coach Blasizza –. Abbiamo affrontato, nelle prime otto giornate, sei trasferte e le uniche due vittorie sono arrivate in casa. Dovremo giocare come abbiamo fatto nelle ultime due gare e confido nel senso di rivalsa dei ragazzi».

I biancoverdi, nonostante l’assenza di Bona, hanno ritrovato la fiducia sul parquet di Soresina. Privi ancora del loro capitano, i bassaioli si affideranno a Crescini – in uno stato di forma straordinario – e ai soliti fondamentali Prestini e Franzoni. «La posizione in classifica di Chiari non rappresenta il reale valore della squadra – evidenzia coach Moreno –. Blasizza è uno dei migliori allenatori della categoria ed è capace di valorizzare i suoi giocatori al massimo. Per limitarli dovremo cercare di non farli correre, mettendo pressione sulla palla. La chiave sarà avere pazienza per costruire il tiro migliore possibile, perché sarà fondamentale fare risultato dopo quelle tre sconfitte sanguinose».