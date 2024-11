Basket serie C, impresa di Ospitaletto con la corazzata Mazzano

Ospitaletto completa la «mission impossible»: battuta la corazzata Mazzano (69-59). Nonostante la Next Gen Cup, il Cxo sale in cattedra grazie a Giorgini (17 punti), Moss (3 punti e 15 rimbalzi), Fantino (12) e Pollini (11 punti). Per la Nbb il migliore in campo è Fiusco, autore di 15 punti in 24 minuti.

La cronaca

Dominano le difese nel primo periodo. Ad aprire le marcature è Reghenzi dal post basso. La magia di Pollini accende il pubblico, ma Mastrangelo smorza subito l’entusiasmo dal midrange. Il Cxo costruisce bene in fase offensiva e Giorgini, con cinque punti consecutivi, obbliga coach Lovino al timeout.

La pausa non sortisce l’effetto sperato: Moss domina a rimbalzo offensivo, mentre Giorgini guida l’attacco in transizione per il +6. Toure brucia la retina con due bombe consecutive e manda i suoi in doppia cifra di vantaggio (20-9 al 9’). Dilascio, sulla sirena, accorcia sul 20-12 al 10’. La Nbb mette la quarta nei successivi 5’: Mastrangelo prova ad accendersi dalla lunetta. Fiusco, dopo la bellissima schiacciata di Avdiu, realizza 7 punti e trascina i nerobianchi sul -1. Fantino batte un colpo e risponde con 6 punti di fondamentale importanza. Pollini porta a spasso Dilascio e la panchina di Mazzano corre ai ripari (34-27 al 17’). Sulla sirena, la bomba di Mastrangelo fissa il parziale all’intervallo sul 39-34.

La ripresa

Fantino continua a dominare nel pitturato e apre la terza frazione. Le due compagini alzano i ritmi: De Leo colpisce dalla distanza, Tonelli sale in cattedra, ma Chakir e il capitano costringono coach Di Matteo al timeout (48-44 al 25’). Mastrangelo sceglie il momento migliore per accendersi dall’arco e, l’azione seguente, serve Fiusco per il +1. Il solito glaciale Pollini riporta il Cxo al comando (52-50 al 30’).

I franciacortini avviano l’ultimo quarto nel migliore dei modi: Reghenzi pesca il jolly in tap-in, mentre Moss serve Giorgini in transizione (56-50 al 33’). Ospitaletto continua ad appoggiarsi al tiro da tre punti, con Tonelli che punisce gli ospiti. Coach Lovino, negli ultimi 4’, prova a contrastare i padroni di casa con la zona 2-3. Il floater di Giorgini consegna l’incredibile vittoria al Cxo.

La classifica

Romano e Seriana 12 punti; Mazzano, Manerbio, Gussago e Casalasco 10; Bottanuco, San pio e Gorle 8; Ospitaletto e Pisogne 6; Chiari, Viadana e Soresina 4.