Serie B interregionale, ultima giornata d’andata per Iseo e Gardone

Il giro di boa si avvicina, e per Gardone ed Iseo questo weekend andrà in scena l’ultima giornata del girone d’andata di Serie B Interregionale, in programma per entrambe in sincro alle 20.30 di sabato: Gardone sarà di nuovo impegnata in trasferta, ed è attesa sul parquet della matricola Romano, mentre per Iseo sarà sfida al PalAntonietti contro Reggio Emilia. Due gare delicate e da interpretare al meglio in ottica play off (alla quale accederanno le prime otto classificate al termine del girone di ritorno, ad inizio maggio) o quantomeno puntando alla salvezza, che sarà invece garantita alle squadre in nona e decima posizione. Al momento i ragazzi di Sguaizer sono infatti tredicesimi a 8 punti – pari merito con la Jadran Trieste –, mentre i sebini si trovano in undicesima posizione in solitaria a 10 lunghezze.

Gardone

Per i valtrumplini i bergamaschi, lo scorso weekend corsari ai danni proprio dei cugini gialloblù, sono al momento a sei punti di distanza. «Siamo reduci da una gara complicata, nella quale siamo stati davvero performanti per soli tre minuti, cosa che potrebbe lasciare strascichi – ha ammesso coach Diego Sguaizer –. Bergamo sta facendo molto bene, gioca una pallacanestro energica e fatta di buone individualità, soprattutto in casa, quindi dovremo essere bravi a togliere quello che dal punto di vista difensivo sono le loro armi principali. Romano propone un ritmo di gioco molto aggressivo, fatto di tanta transizione, tiro da tre punti, e ottime soluzioni in contropiede». Oltre l’Oglio i valtrumplini non saranno sicuramente al completo. «Sicuramente siamo ancora orfani di Davico – ha chiosato il tecnico – e dobbiamo ancora capire se anche Amo, dopo l’infortunio contro Ozzano di sabato scorso, potrà essere dei nostri».

Iseo

Per Iseo, invece, una vittoria contro gli emiliani potrebbe garantire un ghiotto aggancio: al momento Reggio si trova infatti a 12 lunghezze, due dai ragazzi di Perucchetti, in una classifica ancora compatta nelle posizioni centrali. «Il campionato è ancora molto lungo, siamo solo alla fine del girone d’andata: ora si spera di essere al completo e di poter lavorare con continuità in settimana – ha dichiarato coach Daniele Perucchetti –. L’ultima partita c’è mancato Veronesi, ma statisticamente è una sconfitta che ci può stare: Romano è una squadra che sta facendo molto bene, soprattutto in casa. Ora testa a Reggio Emilia: una squadra in grandissima forma, con tre ottimi esterni che dovremo essere bravi a gestire e cercare di non innescare vista la loro bravura offensiva».

La Serie C

Seconda giornata del girone di ritorno, invece, per la Serie C, che vedrà tutte le bresciane in campo sabato. A dare il via alle danze alle 18.30 saranno Manerbio, impegnata in casa di Cernusco, Verolanuova, attesa a Busnago, Pisogne, che sul Sebino aspetta Carpe Diem, e Gussago, che ospiterà invece Viadana. Turno serale per Ospitaletto, impegnato in casa Bottanuco alle 20.30, e Mazzano, che al PalaSport di Molinetto se la vedrà con Seriana alle 20.45.