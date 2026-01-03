Basket B interregionale, tonfo per la Gardonese sul parquet di Ozzano

Che si trattasse di un quasi testacoda davvero complesso da portare a casa si sapeva già dalla vigilia, ma sul parquet della capolista Ozzano per la Gardonese arriva un tonfo non indifferente: in terra bolognese i ragazzi di Sguaizer vengono travolti 105-53 al termine di 40’ di netto ed assoluto dominio dei padroni di casa, che arrivano anche a condurre avanti di 56 lunghezze.

Partenza

Il 2026 dei valtrumplini non inizia decisamente nel migliore dei modi, e dopo le due vittorie consecutive che avevano chiuso lo scorso anno solare ora il numero di sconfitte incassate in questa stagione sale a dieci, una doppia cifra che peserà sull’economia dei biancoblù al momento di tirare le somme al termine della prima fase.

In terra emiliana pochi gli sprazzi convincenti: ai 15 punti di Tonut – che si conferma di nuovo mattatore per i suoi – seguono i 13 di Cravedi e gli 11 di Paci, gli unici ad andare in doppia cifra. A canestro, oltre a loro, solo Vezi, Franchi, Mascadri e Basso, in una gara nella quale, oltre ad attaccare con ferocia, i padroni di casa sanno anche limitare le bocche di fuoco ospiti. La partita rimane in bilico solo per i primi 3’, ma i bolognesi sono lesti a dare il colpo di reni: ai 10’ è 32-14 e a metà il tabellone luminoso segna un netto 53-31. I biancoblù tirano i remi in barca e crollano definitivamente nel terzo quarto: con un parziale secco di 32-8 la gara si può virtualmente concludere qua, e l’ultimo giro di boa è valido solo per le statistiche.

Ora i valtrumplini dovranno alzare la testa per l’ultima gara del girone d’andata, in programma sabato alle 20.30 in casa della matricola Romano, questa sera già cannibale ai danni della Coram Iseo, e al momento a sei lunghezze dai ragazzi di Sguaizer.

Il tabellino

Ozzano 105

Gardonese 53

New Flying Balls Ozzano. Odah 15, Margelli 6, Folli 8, Landi 4, Usman ne, Ottavi, Carnovali 19, Diambo 17, Chiappelli 18, Piazza 8, Giovagnoni, Tosini 10. Allenatore: Grandi.

Migal Pall. Gardonese. Vezi 3, Franchi 3, Davico ne, Cravedi 13, Santi, Tonut 15, Lui, Amo, Basso 5, Mascadri 3, Sambrici, Paci 11. Allenatore: Sguaizer.

Arbitri: Pedini e Cenedese

Parziali: 32-14, 53-31, 85-39.