Basket B Interregionale, Iseo non si ferma più: Nervianese ko

Iseo continua a stupire, anche a giochi fatti. Nonostante l’accesso alla seconda fase sia stato messo in cassaforte già da una settimana, i sebini non abbassano la guardia. Contro la Nervianese dimostrano ancora una volta la loro fame di vittoria, mantenendo il ritmo vincente e consolidando la leadership solitaria in vetta al campionato di serie B Interregionale. Ancora una volta ci pensa uno straordinario Giacomo Bonavida a trascinare il gruppo di Mazzoli: il miglior marcatore del campionato è letteralmente inarrestabile e, con 30 punti a referto, manda in solitaria i titoli di coda di un match dominato dall’inizio alla fine.

Coach Mazzoli può essere soddisfatto - © www.giornaledibrescia.it

La cronaca

I gialloblù premono fin dalle prime battute: Bonavida è immarcabile, Cravedi, al rientro dopo l’infortunio, dimostra di non aver mai perso brillantezza. Il solo Moscatelli non serve a tenere a contatto la Nervianese. All’intervallo è 48-37 in favore dei sebini. La pausa non raffredda le mani dei giocatori di Iseo. Bonavida continua a fatturare e, con 13 punti a cui si aggiungono le due bombe di capitan Gentili, porta i padroni di casa sul +18 a 10’ dal termine (68-50). Il finale non regala ulteriori emozioni. Mazzoli si permette il lusso di risparmiare un quarto al mattatore dell’incontro Bonavida e lancia i più giovani. Termina 84-67: l’ennesima prova di forza della capolista.

Il tabellino

Iseo-Nervianese 84-67

Syneto Iseo: J.Raineri, T. Raineri, Cravedi 10, Procacci 12, Gentili 9, Bonavida 30, Tommasetto 2, Milovanovic 5, Lui 8, Ballini 2, Arrighi 3, Balogun 3. All.: Mazzoli.

Nervianese 1919: Bettanti, Zilio 7, Ceppi 6, Meroni 4, Roveda ne, Moscatelli 17, Peri 12, Segala ne, Goretti 5, Bigarella 8, Brambilla, Rossi 8. All.: Barbarossa.

Arbitri: Vincenzi e Quaranta.

Note: parziali 23-18, 48-37, 68-50.