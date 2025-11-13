Serie B interregionale, per Iseo e Gardone serve reagire con carattere

Alessia Tagliabue

Le due squadre bresciane sono in nona e decima posizione: sabato sera si gioca contro Pordenone e

Milos Milovanovic di Iseo - Foto Nicola Agostini

Scrollarsi di dosso tutti i fantasmi e ripartire, per dare uno scossone ad una classifica che, benché compatta, vede ancora le bresciane in nona e decima posizione entrambe a quattro punti: la serie B Interregionale torna ad infiammare il parquet per Iseo e Gardone, che sabato sera sono chiamate entrambe ad una reazione di carattere. Saranno i sebini a dare il via alle danze al PalAntonietti alle 20.30 contro Pordenone, al momento a pari punti con i ragazzi di Perucchetti, mentre alle 21 toccher