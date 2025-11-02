Giornale di Brescia
Basket

Basket, B Interregionale: stop alla striscia di vittorie della Gardonese

Alessia Tagliabue
I valtrumplini cadono 78-74 sul parquet della Falconstar a Monfalcone nonostante una grande rimonta
Nacho Davico, autore di 26 punti
A volte il cuore non basta: Gardone interrompe a due la striscia consecutiva di vittorie e cade 78-74 sul parquet della Falconstar a Monfalcone nella sesta giornata di Serie B Interregionale. Non bastano i 26 punti di uno strabiliante capitan Davico – fino a qui mancato non poco nei cuori dei tifosi biancoblù – a risollevare le sorti della gara: i valtrumplini sono in vantaggio solo a metà primo quarto, poi i padroni di casa sorpassano e non vengono più ripresi fino al finale dai ragazzi di Sguaizer.

Il match

I primi dieci minuti sono i più ricchi di emozioni: Gardone parte forte con Lui e Amo, ma i locali si riprendono rapidamente e chiudono la frazione comunque muso avanti sul 21-16. Il gap rimane di fatto invariato lungo la seconda frazione, che si chiude sulla sirena di metà sul 40-33 in favore, ancora, dei ragazzi di Beretta. La situazione rimane pressoché la stessa nel terzo quarto (61-53 ai 30’) ma i biancoblù tentano la remuntada all’ultimo giro di boa: sono Davico e Basso a dare tutto per cercare di erodere la distanza con i giuliani, arrivando ad un solo punto di distanza a 6’ dalla fine (65-64).

Gardone spinge, la Falconstar ci mette orgoglio e cattiveria e regge in difesa: sul finale gli errori si accumulano per tutti sotto canestro, ma sono i ragazzi di Beretta a restare più lucidi e ad avere la meglio.

Tabellino

Monfalcone-Gardonese 78-74
Monfalcone: Bacchin 13, Gallo 2, Vidrini 17, D’Andrea 16, Tuis 5, Dragicevic ne, Lazzari, Clapiz 3, Romanin ne, Skerbec 16, Sanad ne, Martin 6. Allenatore: Beretta.
Gardonese: Vezi, Franchi, Davico 26 Cravedi 7, Santi, Tonut 2, Lui 13, Amo 12, Basso 14, Mobilio ne, Sambrici. Allenatore: Sguaizer.
Arbitri: Rossi e Bravo.
Note: parziali 21-16, 40-33, 61-53.

