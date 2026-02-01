Basket, B Interregionale: la Gardonese cade sul parquet di Oderzo

Niente da fare. Non è bastata l’energia della vittoria nel derby della scorsa settimana a svoltare il complesso percorso della Pallacanestro Gardonese: in terra trevigiana i valtrumplini crollano 74-58 sul parquet di Oderzo, in una gara pesantemente condizionata da un primo quarto in totale blackout.

Non bastano alla compagine di Sguaizer i 20 punti di un ispirato Simone Tonut (spalleggiato dai 10 punti di Basso) a risollevare una gara complicata sin dall’avvio: per i locali brillano Fazioli (18) e Dontu (17) e la gara va senza particolari difficoltà nelle mani dei padroni di casa.

Il match

L’avvio è decisamente complesso per gli ospiti: Paci stappa la gara, ma i padroni di casa sono abili a ribaltare tutto e a volare ai 10’ su un pesantissimo 21-8. La risposta dei ragazzi di Sguaizer arriva nel secondo quarto: Tonut, Basso e Mascadri macinano punti per i loro, arrivando a 2’ dalla sirena di metà fino al meno due (30-28). Lodevole, ma non basta: Oderzo dà un colpo di reni e chiude 37-31 ai 20’.

I veneti sono abili a tenere il muso avanti per tutta la ripresa: Gardone rimane a contatto, ma i tentativi di aggancio non sortiscono effetto. Ai 30’ è 63-48 per i locali, e l’ultimo giro di boa sancisce il gap definitivo. Gardone china la testa e contro la seconda forza del campionato è costretta ad alzare bandiera bianca.

Il tabellino

Oderzo-Gardonese 74-58

Oderzo: Vanin 2, Tadiotto 5, Markovic ne, Alberti 6, De Lorenzo ne, Canali, Gatti 9, Dontu 17, Bellato 10, Gobbo 5, Fazioli 18, Mutton 2. Allenatore: Lorenzon.

Gardonese: Vezi ne, Franchi ne, Davico ne, Cravedi 3, Santi 7, Tonut 20, Lui 4, Amo 2, Basso 10, Mascadri 4, Sambrici ne, Paci 8. Allenatore: Sguaizer.

Arbitri: Tramontini e Bastianel.

Note: parziali 21-8, 37-31, 63-48.