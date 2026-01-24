Basket, B Interregionale: il derby è di Gardone, 86-76 a Iseo

Che sia uno scontro ad alta quota, una sfida salvezza, o una gara da metà classifica, da queste parti poco importa: il derby sa sempre come regalare emozioni e dare benzina ad una sfida che anche questa sera si è rivelata elettrica. Sopra il bresciano questa sera il cielo in B Interregionale è nettamente biancoblù: Gardone vince in casa su Iseo 86-76 e pone fine al digiuno dalla vittoria nel modo più gratificante possibile. Per i valtrumplini brillano in doppia cifra Cravedi (16), Amo (13), Mascadri (12), Tonut e Basso (10 a testa): mattatore di gara è il sebino Bedini, che mette a referto 22 punti con il supporto di Milovanovic (17). Encomiabile, ma insufficiente a raddrizzare una serata che i ragazzi di Sguaizer sanno interpretare al meglio sin dalla palla a due.

La cronaca

Sono i locali a partire con più autorità: come già temuto da coach Perucchetti – alla prima ufficiale da ex sul parquet dei biancoblù, e salutato con affetto dai tifosi di casa – alla vigilia, il PalaItis ritrova tutti i suoi poteri di talismano per i valtrumplini, che volano fino al 9-2 prima che i gialloblù chiamino il time out. Seguono minuti di vuoto, ma è Bedini a dare respiro ai suoi dalla lunetta: Gardone riacciuffa però rapidamente le redini della sfida e vola senza patemi ai 10’ avanti 26-16. Nel secondo quarto la sinfonia non cambia di molto: alle belle iniziative di Veronesi e Bedini Gardone rispende con Basso e Dal Pos, e la gara si fa a tratti spettacolo. La sirena di metà però incorona ancora muso avanti i locali, che guidano 51-40.

La ripresa

La partita cambia incredibilmente faccia al ritorno sul parquet: i ragazzi di Perucchetti ingranano quarta e quinta, e approfittando di un black out generale dei valtrumplini impongono un 12-0 che vale a metà il 53-52. Con il fiato dei sebini sul collo Sguaizer richiama tutti ai box: i biancoblù rimangono muso avanti, Iseo non ha alcuna intenzione di mollare la presa ma Gardone sembra ritrovare l’interruttore. Mascadri libera la pesantissima tripla del 60-54, e tocca a coach Perucchetti fermare il gioco.

Gardone stringe i denti, Iseo non è cinica come dovrebbe, e ai 30’ i padroni di casa guidano ancora 66-59. È Milovanovic a stappare per i suoi l’ultimo quarto: il parquet si accende e la gara si fa elettrica, ma nonostante le spinte sono i biancoblù a restare in testa con un mix tra errori ospiti e – finalmente – spirito di squadra. Poteva sembrare l’ennesimo black out biancoblù in una stagione che ha visto spesso la squadra peccare di prestazioni bifronti, invece la truppa di Sguaizer dimostra di sapere come ritornare in gara quando serve: Paci infila l’84-71, e Gardone non si volta più indietro fino alla fine.

Il tabellino

Gardonese-Iseo 86-76

Gardonese: Vezi ne, Franchi ne, Davico ne, Cravedi 16, Santi 4, Tonut 10, Lui 8, Amo 13, Basso 10, Mascadri 12, Sambrici 4, Paci 9.

Allenatore: Sguaizer.

Coram Iseo: Veronesi 13, Ranieri ne, Dal Pos 14, Procacci ne, Joksimovic 4, Gentili, Franzelli ne, Bedini 22, Sterzi ne, Milovanovic 17, Reghenzi 4, Fantino 2.

Allenatore: Perucchetti.

Arbitri: Romanello e Pedini.

Note: parziali 26-16, 51-40, 66-59.