Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Serie B interregionale, Gardone si arrende 69-55 contro Trieste

Alessia Tagliabue
I biancoclù non perdevano in casa dal 22 novembre: la Gardonese è sempre più terzultima e sempre più lasciata sola in zona play out
Paolo Paci di Gardone
Paolo Paci di Gardone
AA

Adesso, però, è davvero notte fonda. La Pallacanestro Gardonese si arrende 69-55 contro la Jadran Trieste nella venticinquesima giornata di Serie B Interregionale, perdendo un fattore campo che fin qui era stato determinante. I biancoblù, infatti, non perdevano al PalaItis dal 22 novembre, contro Reggio Emilia: anche nei periodi più bui degli ultimi mesi il palazzetto di casa era sempre stato fortezza per i ragazzi di Sguaizer.

La partita

Contro i triestini va in scena una gara dalle basse percentuali offensive: se dall’arco e dall’area entrambe le squadre faticano, è dalla lunetta che i biancoblù soffrono di più, mettendo a segno solo 7 tiri liberi su 21. In doppia cifra a referto solamente Cravedi (11) e Paci (10), in una serata decisamente complessa per tutti. Oltre allo smacco, però, a bruciare è soprattutto la consapevolezza di cosa stasera implicherà sulla classifica: i triestini si trovano ora a quattro punti su una Gardonese sempre più terzultima e sempre più lasciata da sola in zona play out, mentre la situazione sopra di lei rimane ancora abbastanza compatta.

I biancoblù guidano in realtà la situazione per due quarti: Tonut trascina i padroni di casa nella prima frazione, e i valtrumplini chiudono ai 10’ 23-13. Nel secondo quarto Trieste reagisce, ma i locali sono comunque bravi a contenere la situazione: la Jadran erode il gap fino al 32-31, ma Gardone sulla sirena dà un altro colpo di reni con Mascadri dall’arco, e riesce a tornare negli spogliatoi ancora avanti 35-31.

Come spesso è successo quest’anno, però, il castello di carte di Gardone crolla in un terzo quarto che ha dell’incredibile: per un minuto nessuno riesce ad andare a segno, Enrico Maria Gobbato infila il 35-33 e la situazione torna in stallo per quattro infiniti giri del cronometro, prima che Batich pareggi i conti e dia il via al sorpasso dei suoi. Gardone sbanda, e con un parziale secco di 18-6 consente agli ospiti di portarsi agilmente sul 49-41 alla mezz’ora. L’ultimo giro di boa offre pochi appigli ai locali per tornare in carreggiata: la Jadran amministra, e traghetta la gara fino alla vittoria conclusiva.

Il tabellino

Gardonese - Trieste 55-69

Pall. Gardonese. Franchi, Acuña 8, Cravedi 11, Santi 2, Tonut 7, Lui 4, Amo 2, Giannozzi 8, Mascadri 3, Sambrici, Paci 10. Allenatore: Sguaizer.

Jadran Trieste. Rolli, Batich 13, Gulic, Demarchi 15, Vecchiet, Jakin, Gianmarco Gobbato 4, Pregarc 7, Diminic 11, Enrico Maria Gobbato 16, Milisavljevic 3. Allenatore: Jogan.

Arbitri: Tondato e Vicentini.

Parziali: 23-13, 35-31, 41-49.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Basket GardoneseTrieste Basket
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario