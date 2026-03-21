Serie B interregionale, Gardone si arrende 69-55 contro Trieste

Adesso, però, è davvero notte fonda. La Pallacanestro Gardonese si arrende 69-55 contro la Jadran Trieste nella venticinquesima giornata di Serie B Interregionale, perdendo un fattore campo che fin qui era stato determinante. I biancoblù, infatti, non perdevano al PalaItis dal 22 novembre, contro Reggio Emilia: anche nei periodi più bui degli ultimi mesi il palazzetto di casa era sempre stato fortezza per i ragazzi di Sguaizer.

La partita

Contro i triestini va in scena una gara dalle basse percentuali offensive: se dall’arco e dall’area entrambe le squadre faticano, è dalla lunetta che i biancoblù soffrono di più, mettendo a segno solo 7 tiri liberi su 21. In doppia cifra a referto solamente Cravedi (11) e Paci (10), in una serata decisamente complessa per tutti. Oltre allo smacco, però, a bruciare è soprattutto la consapevolezza di cosa stasera implicherà sulla classifica: i triestini si trovano ora a quattro punti su una Gardonese sempre più terzultima e sempre più lasciata da sola in zona play out, mentre la situazione sopra di lei rimane ancora abbastanza compatta.

I biancoblù guidano in realtà la situazione per due quarti: Tonut trascina i padroni di casa nella prima frazione, e i valtrumplini chiudono ai 10’ 23-13. Nel secondo quarto Trieste reagisce, ma i locali sono comunque bravi a contenere la situazione: la Jadran erode il gap fino al 32-31, ma Gardone sulla sirena dà un altro colpo di reni con Mascadri dall’arco, e riesce a tornare negli spogliatoi ancora avanti 35-31.

Come spesso è successo quest’anno, però, il castello di carte di Gardone crolla in un terzo quarto che ha dell’incredibile: per un minuto nessuno riesce ad andare a segno, Enrico Maria Gobbato infila il 35-33 e la situazione torna in stallo per quattro infiniti giri del cronometro, prima che Batich pareggi i conti e dia il via al sorpasso dei suoi. Gardone sbanda, e con un parziale secco di 18-6 consente agli ospiti di portarsi agilmente sul 49-41 alla mezz’ora. L’ultimo giro di boa offre pochi appigli ai locali per tornare in carreggiata: la Jadran amministra, e traghetta la gara fino alla vittoria conclusiva.

Il tabellino

Gardonese - Trieste 55-69

Pall. Gardonese. Franchi, Acuña 8, Cravedi 11, Santi 2, Tonut 7, Lui 4, Amo 2, Giannozzi 8, Mascadri 3, Sambrici, Paci 10. Allenatore: Sguaizer.

Jadran Trieste. Rolli, Batich 13, Gulic, Demarchi 15, Vecchiet, Jakin, Gianmarco Gobbato 4, Pregarc 7, Diminic 11, Enrico Maria Gobbato 16, Milisavljevic 3. Allenatore: Jogan.

Arbitri: Tondato e Vicentini.

Parziali: 23-13, 35-31, 41-49.